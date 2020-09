Dirk Hol wint prijs voor foto in elkaar gezakte Bruins

De Prinsjesfotoprijs, de prijs voor beste politieke foto van het jaar, is dit jaar gewonnen door fotograaf Dirk Hol. Vrijdagochtend kreeg Hol de prijs uitgereikt in de Eerste Kamer voor zijn foto van toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) die in elkaar was gezakt tijdens een Kamerdebat.

Voorzitter van de jury Bert Verhoeff roemde Hol voor „de uitstekende timing van de foto die de dramatiek van het moment goed toont”. Hol lag languit op de publieke tribune toen Bruins onwel werd bij een debat over het coronavirus. Snel legde hij vast hoe Bruins overeind geholpen werd door ministers Wopke Hoekstra en Wouter Koolmees.

Tien fotografen hadden voor de Prinsjesfotoprijs dit jaar 85 foto’s ingezonden. Naast Hol waren ook David van Dam, Phil Nijhuis, Sem van der Wal en Bart Maat genomineerd. Vorig jaar won NRC-fotograaf David Van Dam de Prinsjesfotoprijs.

Minister Bruins zakt in elkaar tijdens een debat over het coronavirus. Foto Dirk Hol Minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) arriveert in de Tweede Kamer, de dag van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Foto Bart Maat Minister Ank Bijlveld (Defensie, CDA) verlaat de Tweede Kamer na het debat over Hawija. Foto David van Dam Premier Rutte, Jaap van Dissel van het RIVM en tolk Irma vlak voor de persconferentie van 21 april. Foto Phil Nijhuis Boze Zeeuwen kijken toe hoe premier Mark Rutte uitleg geeft over de gang van zaken rondom de marinierskazerne. Foto Sem van der Wal