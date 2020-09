Diplomaten ‘beschermen’ Wit-Russische Nobellaureaat en activist tegen autoriteiten

Diplomaten uit zeker zeventien Europese landen zijn deze week bijeengekomen in het huis van de Wit-Russische Nobellaureaat en oppositieactivist Svetlana Aleksijevitsj om te voorkomen dat zij wordt opgepakt door de autoriteiten. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken plaatste woensdag en donderdag foto’s op sociale media van meerdere diplomaten op het adres van de schrijfster in Minsk. Op een van de foto’s is ook de Nederlandse ambassadeur in Wit-Rusland Erik-Jan van Oosterhout te zien.

De diplomaten zouden het huis van de schrijfster naast de gezamenlijke bijeenkomsten om de beurt bezoeken, in een poging haar te beschermen tegen de Wit-Russische autoriteiten. Aanleiding daarvoor is een vermeende inbraakpoging door gemaskerde mannen eerder deze week, zo meldt de BBC. Aleksijevitsj is het enige prominente lid van de Wit-Russische coördinatieraad dat zich nog in Wit-Rusland bevindt en niet is opgepakt. Deze raad bestaat uit verschillende leidende maatschappelijke Wit-Russen en verenigt de oppositie in het land tegen zittend president Aleksandr Loekasjenko.

Aleksijevitsj schreef vanaf de jaren tachtig meerdere boeken over de Sovjet-Unie van na de Tweede Wereldoorlog. Ze interviewde meerdere arbeiders, militairen en huisvrouwen. Voor de reeks boeken die ze hierover schreef, ontving ze in 2015 de Nobelprijs voor de Literatuur. De jury noemde haar bij de uitreiking „een monument voor het lijden en moed in onze tijd”.

De Russische president Vladimir Poetin gaat komende maandag op bezoek bij zijn Wit-Russische collega Aleksandr Loekasjenko, zo heeft een woordvoerder van het Kremlin vrijdag laten weten aan persbureau Reuters. Wat er op de agenda staat is niet bekend; er zouden geen documenten klaarliggen om getekend te worden.

Een groep diplomaten bij de woning van Aleksijevitsj in Minsk. Ambassadeur Van Oosterhout staat links naast de Oostenrijkse ambassadeur met het mondkapje