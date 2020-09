Diepe crisis, maar toch lastenverlichting

Ondanks de diepe economische recessie heeft het kabinet ruim een miljard euro extra uitgetrokken voor een algehele lastenverlichting.

Dat blijkt uit de Miljoenennota 2021, de Rijksbegroting voor komend jaar, die in handen is van NRC. Dinsdag, op Prinsjesdag, wordt de begroting officieel gepresenteerd.

Doorgaans wil een kabinet in de laatste begroting voor de verkiezingen in financiële zin veel cadeautjes aan de kiezer uitdelen. Maar door de coronacrisis is dat dit jaar beperkt. „We gaan door met de hervorming van de arbeidsmarkt, er komen extra middelen voor betaalbare woningen en de gaswinning wordt verder afgebouwd.” Extra lastenverlichting „voor ons allemaal” blijft overeind. „We gaan nu door een diep dal, maar (...) we komen er uiteindelijk weer bovenop”, aldus de nota. In 2021 wordt een economische groei van 3 procent verwacht, na een daling van 5 procent dit jaar. De werkloosheid loopt volgend jaar op tot 6 procent.

Inkomstenbelasting omlaag

Komend jaar zal het tarief in de laagste schijf van de inkomstenbelasting omlaag gaan tot 37,1 procent. Dat betekent dat iedereen met een jaarinkomen tot circa 70.000 euro minder belasting gaat betalen. Overigens was de inkomstenbelasting voor de laagste inkomens vorig jaar licht verhoogd.

Daarnaast komt er voor mensen die werken een extra meevaller doordat de fiscale korting op arbeid verder omhoog gaat dan eerder al door het kabinet was afgesproken, nu tot maximaal 324 euro.

Onder meer op basis van deze twee belastingmaatregelen schat het Centraal Planbureau in dat de mediane koopkracht voor alle huishoudens – dat wil zeggen de middelste waarde – komend jaar een klein beetje zal stijgen: 0,8 procent. Vorige maand, toen het kabinet nog over het fiscale beleid moest beslissen, raamde het CPB die mediane koopkracht nog op 0,4 procent.

In de huidige recessie zeggen de koopkrachtvoorspellingen van het planbureau nog minder dan normaal. Het gaat uit van een statische situatie; iemand die werkt, blijft werken, en iemand die werkloos is, blijft werkloos. Onder de huidige, uiterst onzekere economische omstandigheden is het voor de meeste burgers komend jaar vooral spannend of zij hun baan wel behouden of, als ze die al verloren hebben, nieuw werk kunnen vinden. De werkloosheid zal volgens de nieuwe ramingen van het CPB stijgen tot 5,9 procent, ofwel 545.000 mensen. Dat is een stijging van bijna 75 procent ten opzichte van vorig jaar.

