De vrouw als vijand

Landelijke politici voelen zich steeds vaker bedreigd, onthulde Guus Valk deze week in NRC. Hij concludeerde dit na een rondgang langs Kamerleden en fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Tot dusver was voornamelijk Geert Wilders het mikpunt van doodsbedreigingen. Alsof dat nog niet verontrustend genoeg was, werd onlangs Kamerlid Pieter Omtzigt op straat belaagd door dolgedraaide aanhangers van de groep Viruswaarheid. Dat had helemaal uit de hand kunnen lopen, zo bleek uit videobeelden.

Jesse Klaver verklaarde in NRC dat er „echt iets is veranderd in Nederland”: „Als je op straat fietst, hoor je soms termen als ‘landverrader’. Dat had ik nog nooit meegemaakt.” Er zijn al fractievoorzitters van wie het privéadres extra streng wordt beveiligd.

Ik las dit met een gevoel van herkenning, omdat ik kort daarvoor in The New York Times enkele schokkende artikelen had gelezen over een 72-jarige man, Roy Den Hollander geheten (ik verzin het niet, dat doet de scenarioschrijver van God allemaal), die de 20-jarige zoon van de federale rechter Esther Salas had doodgeschoten. Dat gebeurde op 19 juli van dit jaar.

De rechter stond die dag met haar zoon in de kelder van haar huis in New Jersey toen de deurbel ging. De zoon rende naar boven en opende de deur voor een man die zich vermomd had als pakjesbezorger. De rechter hoorde het geluid van kogels en iemand die „No!” riep. Het eerste schot doodde de zoon, drie andere schoten troffen de toegesnelde echtgenoot van de rechter; zijn leven kon in het ziekenhuis gered worden.

De dader, een aan lagerwal geraakte advocaat, pleegde later die dag zelfmoord met een schot door zijn hoofd. Toen bleek dat hij enkele dagen eerder ook een collega-advocaat die hij als een lastige rivaal beschouwde, in diens huis in Californië doodgeschoten had. In zijn huurauto werd een dodenlijst gevonden met de namen van drie andere vrouwelijke rechters en twee oncologen; hij zou aan ongeneeslijke kanker hebben geleden.

Den Hollander noemde zich een antifeministische advocaat. Hij hoorde bij een beweging van misogyne activisten die zich online steeds agressiever uit over de zogenaamde rechten van de man. Zijn vrouwenhaat begon al bij zijn moeder die hem seksuele omgang met vrouwen verbood. Een huwelijk met een veel jongere Russische vrouw stemde hem niet milder, hij scheidde na een jaar – in 2001 – van haar en begon vrouwen ‘feminazi’s’ te noemen.

Veel van deze gegevens komen uit een nooit gepubliceerde autobiografie, die na zijn dood gevonden werd. Een kenmerkend citaat: „Ten slotte kende ik mijn werkelijke vijanden, degenen die vanaf mijn geboorte op mijn ondergang uit waren, degenen die zo lief met hun bloedrode lippen lachten: vrouwen.”

Hij verweet rechter Salas dat zij de behandeling van een door hem aangespannen zaak had vertraagd. Op internet circuleert een aangrijpende video waarop deze rechter bijna snikkend de samenleving oproept om rechters beter te beschermen. Privé-adressen van rechters zijn nu gemakkelijk verkrijgbaar. Den Hollander had een compleet dossier over haar en haar gezin samengesteld, inclusief haar adres. Er waren in Amerika al eerder aanslagen op rechters.

De mensen die ons moeten beschermen tegen onrecht, zullen we steeds beter moeten beschermen tegen waanzin.