De Slovenen heersen in de Tour, Bauke Mollema valt uit met een polsbreuk

Een flauwe kuipbocht naar rechts, geen moeilijke, maar de snelheid ligt hoog, omdat het halverwege de dertiende etappe in de Tour eindelijk even bergafwaarts gaat, na de derde beklimming van de dag, die van de Montée de la Stèle, ergens in de vaalgroene Auvergne.

In het hart van het peloton, dat op achterstand is gezet door een groep van zeventien renners en daar vrede mee heeft omdat wat nog komen gaat zwaar genoeg is, zit iemand niet op te letten, maakt een stuurfout, of verslikt zich in een dadelreep. Hij klapt tegen de grond. En sleurt collega’s met zich mee.

De Franse regie zoomt in op Romain Bardet, de man die bezig is aan een van zijn beste Tours. Vierde stond hij ’s ochtends bij de start, diep in de tweede week, maar nu liggen zijn benen als spaghettislierten op het asfalt. Hij krabbelt terug op zijn fiets, maar niet van harte. Zijn wielerpak is op twee plaatsen gescheurd, en zijn witte huid daaronder kapot geschaafd. Uitgerekend nu hij door zijn geboortestreek koerst, dat zal je altijd zien. Kan hij door, wil half Frankrijk weten. Ze hadden met Thibaut Pinot al een teleurstelling moeten incasseren. Het antwoord is ja, gesteund door zijn ploeg. De rest van de etappe wordt een lijdensweg.

Quintana kan door

Bardet was niet de enige die viel. Nairo Quintana lag erbij, kan ongeschonden door. Maar er vlogen toch ook renners rechtdoor de berm in? Mannen met witte helmen, en rood-witte wielershirts. Dat is te zien op foto’s, bevroren beelden van tv. Rugnummers zijn onleesbaar. Zijn het knechten, kopmannen? Het blijft een tijd stil, omdat wachten niet bij wielrennen hoort.

Dan wordt de naam genoemd van de man die in de ronde groeide, die aan het vertrek in Châtel-Guyon liet weten dat hij over benen beschikte waarmee hij nog wat kon uitrichten in de dagen die voor hem lagen. Hij zou wat plaatsen op kunnen schuiven, en als dat uit beeld zou raken, kon hij gaan voor dagsucces. Dat hij dát kon had hij al bewezen, in de Tour van 2017, niet eens zo ver hier vandaan, in Le Puy-en-Velay.

Alsof het Centraal-Massief, nergens vlak, met waardeloos wegdek, gemaakt is voor renners zoals hij. Mannen die met de jaren taaier worden, die fietsen op karakter en niet per se op talent, bij voorkeur met de tong naar buiten als het echt pijn gaat doen, zodat de mensen thuis zich iets bij afzien kunnen voorstellen.

Bauke Mollema is gevallen, dat meldt Radio Tour vrij snel. Bovendien volgen er geen beelden waarop te zien is hoe hij de achtervolging inzet. Dat komt omdat hij is afgestapt. De nummer dertien van het klassement is uit de Tour, en wordt per helikopter naar een ziekenhuis in Clermont-Ferrand gevlogen. Daar stellen artsen een gecompliceerde polsbreuk, een gebroken spaakbeen en ellepijp vast. Hij moet worden geopereerd. Het is pas de tweede keer in tien jaar dat Mollema Parijs niet haalt.

Oeroude vulkaan

Verderop gaat de koers gewoon door, met aandacht voor renners die nog wél strijden om een hoofdprijs. De Tour is op het punt beland dat er op meerdere fronten wordt gevochten. En meeslepend ook. Dit keer gaat het naar de top van een oeroude vulkaan.

Een besnorde Colombiaan is een jonge Duitser daar de baas. Zij hebben tenminste nog kleur in het gezicht. Sprinters en verzwakte renners worden opgejaagd door een tijdslimiet. Op de top zien ze lijkbleek. Ze bedwongen meer dan vierduizend hoogtemeters.

Daarachter ontspint zich een gevecht om het geel. Het gaat tussen twee jongens uit Slovenië, het land van skivliegen en langlaufen. Primoz Roglic heet de leider, en Tadej Pogacar de uitdager, de jongste van het stel. Hij valt aan, maar zonder resultaat.

De man in het geel is ijzersterk. Zie hem geconcentreerd de berg op rijden, zonder van zijn zadel los te komen. De blik op de streep gericht, zijn benen doen precies wat hij wil. Perfecte dag, zeggen ze bij zijn ploeg. Omdat ze de titelverdediger op achterstand hebben gezet. Op de Puy Mary buigt Egan Bernal van ellende over zijn stuur. Hij verliest bijna veertig seconden. In de Alpen moet hij aanvallen. Als het echt hoog wordt. Dat is zijn terrein.