De lijn gaat weer de verkeerde kant op

Nederland is niet het enige land dat te maken heeft met stijgende aantallen. In België en Spanje begonnen in juli de aantallen op te lopen. Later volgden ook Nederland en Frankrijk. In Spanje blijven de aantallen snel stijgen (zo’n 20 per 100.000 inwoners) en ook in Frankrijk stijgt het aantal weer snel (11 per 100.000 inwoners). Afgelopen week hadden Nederland en België ongeveer evenveel positieve tests per 100.000 inwoners: ongeveer 5. Vrijdag waren dat er in Nederland zelfs iets meer dan 7 – de door het RIVM berekende ‘signaalwaarde’ in het coronadashboard. Italië, Duitsland en Zweden hebben fors minder besmettingen – tussen de 1,5 en 2,5.

Hij stijgt harder dan iedereen zou willen: de lijn van het aantal positieve tests in Nederland. Afgelopen week steeg het aantal positieve tests tot over de 1.000. De ziekenhuisopnames stijgen minder hard: 10 per dag en het aantal opnames op de IC blijft steken op 2 à 3 per dag.

Testcapaciteit rap opgevoerd, maar andere landen testen meer

In principe kunnen de GGD’s in Nederland zo’n 24.000 tests per dag afnemen. Maar de capaciteit staat onder druk: de toestroom is zo groot dat er niet genoeg capaciteit in de labs is. Wie klachten heeft niet binnen 48 uur een afspraak kan maken. Hoe groot is de Nederlandse testcapaciteit eigenlijk ten opzichte van andere landen?

Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden, omdat landen verschillende cijfers doorgeven: soms gaat het om het aantal geteste personen, soms om het aantal afgenomen tests. Die aantallen kunnen ver uiteenlopen, omdat sommige landen mensen soms twee keer testen.

Wel is duidelijk dat Nederland ook in vergelijking met andere landen de testcapaciteit sinds 1 juni flink heeft opgeschaald (zie grafiek). Toch test Nederland in vergelijking met andere landen nog altijd vrij weinig – de testcapaciteit bleef in mei nog veel verder achter bij andere landen. In Nederland worden nu dagelijks zo’n 1,4 tests per 100.000 inwoners afgenomen. In Duitsland ligt dat aantal op 1,8, Italië neemt ongeveer 2,5 tests per 100.000 inwoners af.