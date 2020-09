De Grote Prijs van Toscane: de charme van een klassiek circuit voor fans en coureurs

Als één sport een weemoedige fanschare heeft, dan is het wel de Formule 1. Vroeger, zo klinkt het vaak herhaalde refrein, brulden de motoren harder, waren de inhaalacties spectaculairder en de coureurs dapperder. En vroeger, toen werden er nog échte circuits ontworpen.

Wat dat laatste betreft worden de liefhebbers nu op hun wenken bediend. Dit weekend is de Grote Prijs van Toscane op Mugello, een bijna vijftig jaar oud circuit in de heuvels een uur buiten Florence dat zo het decor van een olijfoliereclame had kunnen zijn. Mugello was nog nooit gastheer van een F1-race, maar valt dit seizoen in vanwege de coronacrisis. Datzelfde geldt voor twee andere decennia oude banen, die al jaren van de kalender waren verdwenen: de Nürburgring en Imola, waar respectievelijk op 11 oktober en 1 november geracet wordt.

Oude circuits zijn geliefd, zowel bij fans als bij coureurs. Zij leven jaarlijks toe naar de grands prix op klassieke banen als Spa-Francorchamps, Monza en Silverstone. Daar op de tribune zitten, daar de beker voor de overwinning optillen - dat is iets speciaals. Waar komt die liefde voor historisch asfalt vandaan?

Dat oude banen überhaupt anders zijn dan moderne circuits, is grotendeels terug te voeren op één moment. „Er is een breekpunt in de ontwerpgeschiedenis van circuits”, zegt Jarno Zaffelli, directeur en oprichter van het Italiaanse architectenbureau Dromo Circuit Design. „Je hebt de tijd vóór Ayrton Senna en de tijd na Ayrton Senna.”

Training op Circuit Mugello in mei 2012. Foto Andrew Hone

Zaffelli doelt op de dood van de Braziliaanse F1-legende, die in 1994 tijdens een race op Imola met fatale gevolgen tegen een betonnen muur klapte. Een grotere schok had de sport zelden meegemaakt. Na het ongeluk verscherpte de internationale autosportbond FIA de veiligheidseisen voor de auto’s, maar ook die voor de circuits.

„Alle circuits die na de dood van Senna zijn ontworpen, voldoen aan dezelfde richtlijnen van de FIA”, zegt Zaffelli, die afgelopen jaar de leiding had over de verbouwing van het circuit van Zandvoort en ook opknapbeurten van Mugello en Imola overzag. In de FIA-regels is aan alles gedacht. Een nieuw circuit moet bijvoorbeeld minstens twaalf meter breed zijn. De weg mag niet te steil omhoog of omlaag lopen. Op gevaarlijke punten moeten brede uitloopstroken liggen. Wie niet aan alle eisen voldoet, grijpt naast de voor de Formule 1 benodigde Grade 1-licentie.

Nieuwe afzetmarkten

Terwijl de circuiteisen werden aangescherpt, stond de Formule 1 aan de vooravond van een periode van snelle expansie. Eind jaren negentig zette toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone, op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor zijn miljardenfestijn, koers richting Azië en het Midden-Oosten. Hij voegde een lange reeks nieuwe races toe aan de kalender, op fonkelnieuwe circuits in onder meer Maleisië, Bahrein, India, Rusland, Abu Dhabi en China.

Klassiek versus modern circuit

„Voor elk circuit gebruikte de Formule 1 dezelfde architect”, vertelt Zaffelli. Hij heeft het over de Duitser Hermann Tilke, die de afgelopen twintig jaar liefst dertien F1-circuits ontwierp. Moderne, veilige banen die netjes aan alle eisen voldoen. Bij het tekenen van het parcours ging Tilke uit van één centraal concept, vertelt Zaffelli. „Hij gebruikte veel lange rechte stukken, gevolgd door langzame haarspeldbochten. Dat is echt zijn leidmotief.”

Tilke legde al die rechte stukken en scherpe bochten niet zomaar aan. In de moderne Formule 1 zijn ze onmisbaar voor inhaalacties. De vleugels van een F1-auto leveren minder neerwaartse druk in rijwind die door een voorligger verstoord is. Wie vlak achter een andere coureur door een bochtige sectie rijdt, verliest daardoor grip en kan een inhaalpoging wel vergeten. Alleen op lange rechte stukken, waar ze niet van de vleugels afhankelijk zijn om op de weg te blijven, kunnen coureurs in het kielzog van hun concurrenten duiken, om hen vervolgens te passeren bij het remmen voor een trage bocht.

In de jaren zestig en zeventig, toen veel van de oudere circuits op de kalender zijn aangelegd, was aerodynamische grip nog lang niet zo belangrijk als nu. Daardoor konden de rijders elkaar gemakkelijker volgen en inhalen. Oudere banen als Mugello zijn dus vaak bochtiger, en hebben minder inhaalplekken voor hedendaagse F1-bolides. Zelfs met de 2011 ingevoerde inhaalhulp DRS, die achtervolgende coureurs hun achtervleugel laat openklappen voor minder luchtweerstand, monden races op ouderwetse slingercircuits vaak uit in optochten.

Hoewel inhalen op Tilkes F1-circuits makkelijker gaat, zijn niet al zijn banen geliefd. De Tilke-circuits lijken te veel op elkaar, zeggen zijn critici, omdat de ontwerper sommige bochtensecties op meerdere circuits heeft hergebruikt.

Het ontbreekt de moderne banen ook aan sfeer. Met de eindeloze uitloopstroken van asfalt voelen ze te klinisch. En een circuit als Yas Marina in Abu Dhabi, met eigen jachthaven, overal flakkerende led-verlichting en een neo-futuristisch hotel dat over de baan hangt, is eerder een tempel voor het hyperkapitalisme dan de autosport.

Razendsnelle bochten

Circuits die al even meegaan hebben allemaal hun eigen charme. Die halen ze uit de memorabele momenten die zich er hebben afgespeeld. Uit de razendsnelle bochten die nog echt gevaarlijk zijn. En uit hun unieke ambiance. Spa ligt midden tussen de eeuwenoude bossen van de Ardennen; de Nürburgring slingert door de Eifel en Imola door een lommerrijk park.

Oude banen zijn, kort gezegd, authentieker. Het ontwerpproces van halverwege de vorige eeuw speelt daarbij ook een rol. „Banen werden niet ontworpen op de computer”, zegt Zaffelli. „Ze maakten het ontwerp in het veld. Zandvoort, Monza, Mugello: allemaal gebouwd met alledaagse wegenbouw als leidraad. En dan geen snelwegen, maar smalle heuvelwegen. Je moet ook bedenken dat er tot dan toe vooral op openbare wegen werd geracet.”

De architecten van weleer plooiden het landschap niet naar hun eigen wensen en ideeën, zoals tegenwoordig gebeurt, maar stemden hun circuits juist af op de plaatselijke omgeving. Zo kregen de Nürburgring, Imola en Mugello hun glooiende karakter. Ze voelen niet bedacht, maar organisch – alsof hun loop vanzelfsprekend en door de natuur gegeven is. Ook Tilke is overigens meer zo gaan werken: zijn in 2012 opgeleverde F1-circuit in Texas is heuvelachtig, uitdagend en populair.

Charles Leclerc in zijn bordeauxrode Ferrari op Circuit Mugello bij Florence, deze week tijdens de training. Foto Bryn Lennon/Reuters

Voor coureurs bieden de oude circuits de ultieme ervaring. „Als je hier voor het eerst komt, ben je onder de indruk”, zei Ferrari-rijder Sebastian Vettel vorige week over Spa. „Dat verandert niet. Iedere coureur houdt van dit circuit, met al zijn hoogteverschil.” Op Mugello scheuren de rijders een helling af, naar links en dan twee keer naar rechts – allemaal vol gas met 270 kilometer per uur. „Wat bevrediging betreft”, zei toenmalig F1-coureur Mark Webber na een testrit in 2012, „zijn tien rondjes op Mugello evenveel waard als duizend ronden in Abu Dhabi.”

Aziatische en Arabische landen

Of Imola, Mugello en de Nürburgring ook in de toekomst op de kalender blijven, is de vraag. Ze kunnen hun races nu alleen organiseren doordat ze wegens corona een grote korting hebben gekregen op de toelage die ze daarvoor aan de F1-organisatie moeten betalen. Aziatische en Arabische landen met moderne circuits en een nationaal imago dat gepromoot moet worden, hebben normaal gesproken veel meer geld om de Formule 1 aan te trekken.

Maar dat is niet de enige factor, denkt McLaren-coureur Carlos Sainz. Van belang is ook de show, die tv-kijkers aantrekt, en daarmee sponsors en autofabrikanten. „Ik denk dat de coureurs het erg naar hun zin zullen hebben op Mugello, de Nürburgring en Imola. Maar als het geen mooie show oplevert, heeft het geen zin erheen te gaan”, zei Sainz vorige maand. „Aan de andere kant, als we mooie races te zien krijgen, zullen ze bij de Formule 1 denken: waarom gaan we naar die moderne banen als de oude zo’n spektakel opleveren?”