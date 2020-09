De grote klassieke vrouwenrollen van Diana Rigg

Diana Rigg speelde niet meer dan twee seizoenen lang de rol van Miss Emma Peel in de populaire actieserie The Avengers. Daarna had ze er genoeg van. Maar die twee seizoenen waren meer dan genoeg om de rest van haar leven tot de verbeelding van vele miljoenen kijkers te spreken. Vooral mannen, want ze was stoer en sexy tegelijk – en dat was een onweerstaanbare combinatie.

Miss Emma Peel was in de tweede helft van de jaren zestig de rechterhand van John Steed, de intens Engelse gentleman-crimefighter die in elke aflevering van The Avengers (in Nederland uitgezonden als De wrekers) een schijnbaar onoverwinnelijke onverlaat wist te bestrijden. Steed was de man met bolhoed en paraplu, en zij beschikte over een oneindig areaal van vechtsporttechnieken die ze veelal met een superieur glimlachje om de mond beoefende. En daarbij ging ze gehuld in strakgespannen catsuits die haar destijds tot een vaak nagevolgd mode-icoon maakten.

Medea en Cordelia

Diana Rigg, die een kettingrookster was, is donderdag overleden aan kanker. Ze was 82 jaar. Haar kinderjaren bracht ze door in het koloniale India, waar haar vader als spoorwegingenieur werkte. Terug in Engeland koos ze voor het toneel, met onmiddellijk succes. Al als beginnende twintiger werd ze geëngageerd door de Royal Shakespeare Company. Sindsdien stond haar toneelloopbaan voornamelijk in het teken van grote klassieke vrouwenrollen als Cordelia, Medea, Moeder Courage en Martha (in Who’s afraid of Virginia Woolf?). Maar ze was veelzijdig genoeg om op latere leeftijd ook in de musical Follies te spelen – in een parodie op haar eigen elegante verschijning.

Diana Rigg als Olenna Tyrell (‘The Queen of Thorns’) in Game of Thrones. Beeld HBO

Verder zal ze de geschiedenis ingaan als de enige vrouw met wie James Bond ooit in het huwelijk is getreden, in de film On Her Majesty's Secret Service (1969), tegenover de acteur George Lazenby die de Bond-rol al na één keer verloor. Haar optreden als Bondgirl vloeide voort uit haar succes in The Avengers. Dat ze Miss Peel slechts twee seizoenen speelde, was haar eigen beslissing. Ze vond dat de tv-roem te weinig ruimte liet aan haar toneelwerk en verzette zich voorts tegen het feit dat de meeste mannelijke medewerkers aan de serie – inclusief de cameraman – beter betaald werden dan zij.

Diana Rigg bleef nog tot op hoge leeftijd doorwerken. Een van haar meest recente rollen was die van de valse lady Olenna Tyrell in de HBO-serie Game of Thrones. „Ik was dol op die rol”, zei ze, „want ik kreeg de beste teksten.”