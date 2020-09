Metershoge kaneelstokken en gigantische koffieketels: de baas denkt graag letterlijk groot

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland.

Op het gebied van direct marketing is het létterlijk groot denken een populaire methode. Ondernemend Nederland is er gek op. Gewoon je product uitvergroten om in kraakheldere beeldtaal te communiceren waar het in de kern om gaat.

Je krijgt toch heel even dat Vrouwtje Theelepel-gevoel als je er pal voor gaat staan. Het manshoge ijshoorntje is het meest bekend, die kan iedere snackbar bij de groothandel bestellen. Interessanter zijn de do-it-yourself-projecten. Lang dacht ik dat die de uitkomst waren van een uit de hand gelopen brainstormsessie of van een na-vijf-bier-achterop-een-viltje-idee. Maar na een rondje bellen kunnen we stellen dat deze methode top-down wordt ontwikkeld: het blijkt het idee van de baas zelf.

De dertig meter hoge kaneelstok in Oosterhout van Holland Foodz – een tank vol met suiker – werd bedacht door directeur Jan Harm Spijkervet. In Heerhugowaard had directeur Guus Verheijen van Bravilor een heel goed idee om de verplichte sprinklertank te transformeren tot gigantische koffieketel en bij Unilever was er een brainwave van de bestuursvoorzitter, Harry Brouwer. Die bedacht dat de olietanks op de kade zich uitstekend lenen voor een pindakaaspot-make-over. En zo geschiedde.