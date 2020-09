Daley Blind weer fit en bij selectie na hartklachten

Ajax-voetballer Daley Blind is fit en zit bij de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd bij Sparta deze zondag. Dat liet Erik ten Hag, trainer van Ajax, vrijdag weten op een persconferentie voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Bij een oefenwedstrijd eind augustus zakte Blind op het veld neer met hartklachten.

Ten Hag: „Het gaat goed met Daley, hij is inzetbaar zondag. Hij kijkt er zelf positief en met vertrouwen naar, dus wij ook.” Resultaten van het onderzoek naar de fysieke gesteldheid van Blind (30) zouden „bevredigend” zijn.

In de oefenwedstrijd 25 augustus tegen Hertha BSC ging Blind neer en ging zijn implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) af. Hij verliet op eigen kracht het veld. In december in de thuiswedstrijd tegen Valencia zakte Blind ook al in elkaar. Hij bleek een ontstoken hartspier te hebben en kreeg een defibrillator geïmplanteerd.

