India vestigt bijna dagelijks recordaantal besmettingen

Het aantal mensen dat positief test op corona in India blijft in recordtempo oplopen. In de eerste tien dagen van september heeft India acht keer een wereldwijd dagrecord aantal nieuwe positieve tests binnen 24 uur gemeld. 1 september werden er 78.169 mensen positief getest. Negen dagen later, donderdag, waren dit er 96.760.

Vrijdag stelde het Indiase ministerie van Volksgezondheid dat veel coronatests overgedaan moeten worden voor mensen die een negatief uitslag hebben gekregen, maar wel symptomen hadden, meldt persbureau AP. India test veel met snellere en goedkopere testen, maar die zijn ook minder betrouwbaar. Daarom moeten mensen met symptomen alsnog een PCR-test ondergaan om te zorgen dat besmettingen niet onopgemerkt blijven.

Sinds april blijft het aantal besmettingen in India toenemen. Het land is sinds deze week het op één na zwaarst getroffen land ter wereld, nadat het Brazilië was gepasseerd. In totaal zijn er in India 4,5 miljoen mensen positief getest op het virus en is bij 76.304 mensen corona als doodsoorzaak vastgesteld.

