China en India spreken wapenstilstand af langs grens

De Chinese en Indiase ministers van Buitenlandse Zaken hebben donderdagnacht in Moskou afspraken gemaakt over een wapenstilstand in de Himalaya. In juni vielen voor het eerst in 45 jaar doden bij een militair treffen tussen beide legers.

Het grensconflict met China heeft geleid tot ongekende Indiase boycotmaatregelen. Maar India is afhankelijker van China dan omgekeerd.

Wang Yi en Subrahmanyam Jaishankar ontmoetten elkaar in de Russische hoofdstad nadat hun beider regeringen al enige tijd verbaal naar elkaar uithalen. Dat is in niemands belang, lieten de ministers in een gezamenlijke verklaring opnemen. De ministers hebben afgesproken hun legers snel terug te trekken uit het gebied en houden voorlopig gepaste afstand tot elkaar. China heeft het grootste leger ter wereld, India het op een na grootste. Beide landen hebben bovendien kernwapens.

Betwist gebied

Beide legers gingen elkaar half juni tamelijk onverwacht te lijf met stokken, stenen en stalen buizen. Daarbij is India naar eigen zeggen twintig militairen verloren. Ook aan Chinese zijde kwamen militairen om het leven. Onduidelijk is hoeveel. Deze week beschuldigde Beijing het Indiase leger ervan opnieuw Chinees grondgebied te hebben betreden. Er zouden bovendien provocatieve waarschuwingsschoten zijn gelost in de richting van Chinese militairen op patrouille. New Delhi heeft dat ontkend.

De knokpartij van juni vond plaats in de dicht besneeuwde en praktisch onbewoonde Galwanvallei, in het door India bestuurde Ladakh. Daar vochten beide landen in 1962 een oorlog uit over de precieze locatie van de grens. In afwachting van een definitieve oplossing, is een zogeheten demarcatielijn – een soort tijdelijke grens – van 3.440 kilometer lang getrokken. Die wordt nog altijd door beide landen betwist.