Busje rijdt meermaals in op politieauto in Amsterdam

Op het Amsterdamse Muntplein is vrijdagochtend rond 04.25 uur een busje drie keer ingereden op een politieauto met daarin twee agenten. Dat bevestigt de politie in Amsterdam aan NRC. Over het motief van de verdachte is nog niks bekend.

Na de aanrijding reed de automobilist door naar de nabijgelegen Vijzelstraat, waar hij twee geparkeerde en onbemande politiemotoren ramde. Daarna vloog zijn busje door nog onbekende oorzaak in brand. Daarop hebben de agenten de verdachte met behulp van pepperspray aangehouden. Tijdens het voorval heeft de politie een aantal waarschuwingsschoten gelost.

De twee agenten in de politieauto raakten gewond en krijgen daarvoor medische behandeling, laat een woordvoerder weten. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De verdachte zou lichtgewond zijn geraakt. Hij zit momenteel vast.