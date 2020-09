Bioplastics bij je gft-afval? Dat is vaak niet de bedoeling

Het is groente noch fruit of tuinafval, maar de snoepzakken, boodschappentassen, melkpakken en knikkers zijn toch in de huishoudelijke gft-bakken beland. En dus in de twee meter hoge berg afval van de compostverwerkingsinstallatie van afvalbedrijf Attero in Tilburg. „Dit is het grofste materiaal dat door onze installatie uit het groenafval wordt gehaald”, zegt marketingmanager en woordvoerder Robert Corijn, terwijl hij met bouwschoenen aan, helm en mondkapje op, naar de afvalhoop loopt.

„Veel hiervan hadden we kunnen recyclen als het in de goede bak was gegooid”, zegt hij, wijzend naar de hoop grotendeels plastic restafval. Plastic dat te vervuild is om nog te recyclen. „Bovendien is het scheidingsproces niet perfect, dus er gaan ook veel takjes en sinaasappelschillen mee. Zonde van wat je nu niet kan recyclen, en zonde van de biomassa die je weggooit.”

Het is een sport, grondstoffen en energie terugwinnen uit afval. Verwerkingsbedrijven onttrekken bijvoorbeeld biogas uit compost, en leveren met wat overblijft, na een scheidingsproces met zeven en magneten, weer schone grond voor de land- en tuinbouw. Hoe minder gft-afval vervuild is met andere, niet organische spullen, hoe beter er gerecycled kan worden.

Toch is de vervuiling in gft-afval sinds 2000 toegenomen van ongeveer 1 naar inmiddels ruim 4 procent. Volgens de Vereniging van Afvalbedrijven zijn de fracties glas en plastic fors gegroeid. Het CPB wees er in 2017 al op dat hogere tarieven op restafval mogelijk leiden tot meer vervuiling van bijvoorbeeld gft-afval. Ook bij Attero merken ze dat het steeds moeilijker wordt plastic eruit te vissen.

Probleem: composteerbaar plastic

Dampen stijgen op uit de meters hoge berg met gft-afval, het vocht slaat in druppels neer. Bij het betreden van de halfopen loods waar de hopen liggen, is een mondkapje verplicht. Niet vanwege het nieuwe coronavirus, maar om te zorgen dat je geen schimmels en bacteriën inademt. De geur is er sterk, zuur en penetrant. Het composteren is al bezig, de hoop broeit en warmt op tot zo’n zestig graden door alle energie die daarbij vrijkomt.

Op een lopende band vist een magneet blikjes tussen het afval vandaan, waaruit vervolgens kleiner materiaal door een zeef valt. „Dat fijne spul is perfect voor onze vergistingsinstallatie”, legt Corijn uit. „In de grove fractie zie je veel plastic, vooral fossiel, maar ook deels composteerbaar.

Is dat niet zonde, composteerbaar plastic bij het restafval gooien dat naar de verbranding gaat? Corijn: „We zijn hier niet bezig met wat voor soort plastic erin zit. Ons composteerproces duurt twaalf dagen, terwijl wat volgens de richtlijnen composteerbaar plastic mag heten in twaalf weken moet composteren.”

Het is al jaren een hoofdpijndossier, en het leidt tot verhitte discussies tussen afvalbranche, plasticproducenten en wetenschappers: in hoeverre draagt bioplastic – een parapluterm voor plastic uit duurzame bronnen en/of biologisch afbreekbaar – nu bij aan een oplossing voor de enorme hoeveelheid plastic afval? De gft-branche worstelt met producten van het steeds meer gebruikte composteerbaar plastic, dat in theorie met het gft-afval in de verwerkingsinstallaties zou moeten afbreken.

Balans

Composteerbare plastics kunnen gebruikt worden voor voedselverpakkingen of tuinmateriaal, in sommige gevallen gebeurt dat al. Maar onder meer door de wildgroei aan logo’s die lijken op keurmerken, belandt veel van het bioplastic tussen het gft-afval, omdat het foutief wordt aangezien voor composteerbaar plastic. De afvalbranche is zich er de laatste jaren steeds feller tegen gaan verzetten tegen al die nieuwe producten van bioplastic. Corijn: „De consument weet niet wat composteerbaar is en wat niet. Het leidt tot extra vervuiling. Bovendien breekt het alleen af in water en CO 2 .”

In juni publiceerde Rijkswaterstaat een nieuwe ‘wel/niet’-lijst, waarin staat of afval in de gft-bak mag. Zo hoopt de sector dat afval beter gescheiden wordt. Wat andere producten betreft, is het de vraag of afvalverwerkers ooit overtuigd raken van het nut van composteerbare koffiebekers, wegwerpbestek of schaaltjes, waarvoor de juiste plek nog altijd het restafval is. Zelfs koffiepads en theezakjes zijn niet welkom, omdat lang niet alle producten uit composteerbaar plastic bestaan.

Het blijft dus zoeken naar de juiste balans tussen consumentengemak, duurzaamheid en verwerkingskosten van afval. Corijn: „Wel wordt met de koffie- en theebranche besproken of ze op termijn helemaal kunnen overstappen naar composteerbaar materiaal. Dan zou het wel op de lijst kunnen.”

