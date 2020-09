Bacteriën en wormen als thuishulp bij composteren

Stel, je woont in een gemeente waar groente- fruit- en tuinafval niet apart wordt ingezameld, Amsterdam bijvoorbeeld. En je weet dat een derde van wat een Amsterdammer weggooit gft-afval is: 86 kilo per jaar. Afval dat prima terug de kringloop in zou kunnen, als voeding voor planten, maar dat nu de verbrandingsoven in gaat. Daar kun je als milieubewuste burger heel moedeloos van worden. Of juist heel strijdbaar.

Zo zijn in Amsterdam en andere steden op tientallen plekken manshoge wormenhotels te vinden, waar buurtbewoners groenafval door wormen in compost laten omzetten. Er zijn gemeenten die voordelig compostvaten verkopen of subsidie geven aan burgers die zelf hun organisch afval in zo’n kunststof stolp tot vruchtbare aarde laten verteren. Een groeiend aantal thuiscomposteerders zet een bak of vat in de tuin om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Hoeveel huishoudens composteren is onbekend. Schattingen gaan uit van circa 10 procent. Duidelijk is ook dat publieksvoorlichter Milieucentraal toenemende belangstelling voor het onderwerp op zijn website signaleert. En bij onlinewinkel Tuinartikelen.nu steeg de omzet van compostbakken in vijf jaar met 124 procent. De laatste twee jaar kwamen daar de populaire wormcomposteerbakken nog bovenop.

Over de foto De koffiepad

Gebruikte koffiepads en theezakjes horen niet bij het groente-, fruit- en tuinafval, omdat in het filterpapier vaak kunststof is verwerkt. De biobak is daarom ook geen optie, omdat de microplastics dan in de compost terecht komen, meldt Milieu Centraal. Koffiepads zijn daarom niet recyclebaar, horen bij het restafval, en worden verbrand.

‘Hot bin’

Waar te beginnen, als je hooguit een postzegeltuintje hebt? Advies inwinnen bij experts kan ontmoedigend zijn. Voor een goed resultaat met een compostbak of -vat heb je voldoende afval nodig, voldoende zuurstof, voldoende vocht, maar ook voldoende droog afval. En voldoende beestjes en bacteriën om organisch afval om te zetten in compost. Als je het niet goed doet, kunnen schadelijke broeikasgassen (methaan en lachgas) vrijkomen. Bij te lage temperaturen duurt het eindeloos. Daarom heb je, als je alles wat in theorie composteerbaar is wilt gebruiken, eigenlijk een ‘hot bin’ nodig, een compostbak die met hogere temperaturen, van 40 tot 60 graden, het proces helpt versnellen.

Wat is wél mogelijk als je van je huishouden een circulaire mini-economie wilt maken?

Jan-Willem van Groenigen doet het met wormen, gewoon in de keuken, op tweehoog in de stad. Vermicomposteren heet het, en bij Van Groenigen gaat dat „vrij goed”. Zelfs tijdens de hittegolf van afgelopen zomer stonk het niet. „De wormen eten schimmels op en woelen het organisch materiaal zo snel om dat vieze luchtjes en ongedierte als fruitvliegjes geen kans krijgt.”

Nu is Van Groenigen toevallig hoogleraar bodembiologie in Wageningen. „Maar je hoeft er geen hoogleraar voor te zijn.” Als je maar weet wat je doet.

Snelle voortplanting

Van Groenigen gebruikt tijgerwormen, een verzamelnaam voor wormen die goed gedijen en zich „ontzettend snel” voortplanten – honderden zitten er in zijn bak – tussen aardappelschillen, koffieprut en wortel. Dat is meteen de bulk van wat hij de wormen geeft. Geen grote stukken, niet te snel en te veel tegelijk. Harde schillen, zoals van citrusvruchten – dat schiet niet op. Brood, vlees en gekookte groenten mogen er niet bij, dat kan rotten en ongedierte aantrekken. „Uiteindelijk gaat er best veel in de gft-bak.”

Van groot belang is de balans tussen stikstof en koolstof. „Je wilt niet alleen stikstofrijk afval zoals kool, dan gaat de boel rotten. Dat kun je voorkomen door vezels toe te voegen, eierdozen bijvoorbeeld.”

Met je eigen afval de bodem in je tuin beter maken, of de potgrond op je balkon – dat doet iets met je ‘mindset’

Van je eigen afval iets maken dat de bodem in je tuin of in de potten op je balkon beter maakt – dat doet iets met je „mindset”, zegt Van Groenigen. Je wordt onderdeel van de kringloop. „Maar er zit ook wel wat romantiek bij. Er wordt soms gezegd dat wormencompost beter van kwaliteit of milieuvriendelijker is dan industriële compost, maar daar heb ik nooit een goede studie van gezien.”

Het enige alternatief voor binnenshuis verwerken van gft-afval is een fermenteerbak. Daarin vergisten plantenresten met behulp van bacteriën, met als voordeel dat er ook vlees en gekookt eten in mag. Anders dan bij composteren houdt je zuurstof buiten. En de kringloop is met bokashi, zoals het ook wel heet, nog niet gesloten. Het lekwater kan als Pokon bij de planten, maar wat in de bak overblijft, is nog niet helemaal verteerd en moet alsnog gecomposteerd worden.

Als je thuis zoveel mogelijk organisch afval wilt verwerken en je hebt een tuin, dan komt de traditionele composthoop of -bak waarschijnlijk nog het dichtst bij het circulaire ideaal. Want het doel is uiteindelijk: nutriënten terugbrengen naar de bodem, als voeding voor planten, zegt David Strik, milieutechnoloog aan de Universiteit Wageningen (WUR). Dat kan in theorie thuis net zo goed als in een fabriek – hoewel er thuis minder op de composthoop mag dan bij het gft-afval.

Wat te doen met plastic?

Koffiepads, cupjes, fruitzakjes etc. van composteerbaar plastic: op de composthoop of bij het gft? Allebei niet, adviseert publieksvoorlichter Milieucentraal. Verpakkingen met het kiemplant- of OK-compostlogo moeten bij het restafval. Alleen afbreekbare afvalzakken voor gft zijn toegestaan. Niet omdat ze beter composteren dan cupjes of theezakjes, maar omdat ze de consument helpen bij het afval scheiden. Er is veel discussie over de vraag of afvalcentrales composteerbare plastics kunnen composteren. Uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek dat een aantal producten onder de juiste omstandigheden goed verteerden. Juist de afvalzakken waren langer terug te vinden. De huiver om composteerbare plastics te verwerken komt vooral voort uit mogelijke verwarring tussen soorten plastics. Voor consumenten is het onderscheid met gewoon plastic lastig en ook in de afvalhopen in de centrale is niet altijd goed te zien welke soorten plastic tussen het gft-afval zitten. Om de toenemende vervuiling van gft tegen te gaan, is het advies: helemaal geen plastics, ook geen composteerbare plastics bij het gft. Milieutechnoloog David Strik gooit composteerbare plastics niet weg, maar bewaart ze voor studenten. „We onderzoeken of we met behulp van bacteriën recyclingprocessen kunnen ontwikkelen zodat verschillende composteerbare plastics kunnen worden hergebruikt, om ze zo grotendeels in de kringloop te houden.”

Weten wat er in de bak gaat

Wat mensen mogelijk ook beweegt: voor gft dat naar de fabriek gaat, moeten vrachtwagens rijden: CO 2 -uitstoot. Of ze vrezen dat hun gft alsnog verbrand wordt, omdat anderen er plastic of glas bij gooien. Thuis weet je precies wat er in de bak gaat. „En als je doel is om goede compost te maken, gooi je er geen plastic bij.”

Je eigen afval composteren heeft nut, vindt Strik. De vraag is op welk niveau de kringloop het best gesloten kan worden. „Veel van ons voedsel wordt op industriële schaal geproduceerd. Om voedingsstoffen uit die producten terug te brengen naar de bodem en materialen te hergebruiken, biedt centraal verwerken de beste mogelijkheden. Maar als je een (moes)tuin hebt, kun je met je eigen groente-, fruit- en tuinafval een circulaire economie op kleine schaal realiseren. Het heeft ook educatieve waarde om als consument de hele levenscyclus te volgen. En het stimuleert de biodiversiteit in je eigen tuin, van micro-organismen tot egels.”

Op het niveau van huishoudens, zegt Strik, valt met innovatie nog veel winst te halen. „Denk ook aan onze uitwerpselen.” Die gaan nu het riool in, maar met lokale installaties kunnen bijvoorbeeld fosfaat, stikstof en kalium uit onze voeding teruggewonnen worden. „Er zijn nog heel veel kringlopen niet gesloten.”

Dat consumenten met hun compostbak een bijdrage willen leveren aan de circulaire economie, begrijpt Toine Timmermans, verspillingsonderzoeker aan de WUR, heel goed. „Als er geen gescheiden inzameling is, is dat het enige alternatief.” Maar over de milieuwinst van thuis composteren of fermenteren is hij sceptisch. „Veel resten zijn ongeschikt of je moet er ongelooflijk je best voor doen om er compost van te maken.”

Als je de kringloop zo dicht mogelijk bij huis wilt sluiten, ziet Timmermans nog wel een stap tussen een compostbak en de industriële composteerinstallatie, zegt hij. „ Op iets grotere schaal, met honderd of tweehonderd gezinnen, kom je al dichter bij een gesloten kringloop. Bijna niemand heeft een varken in de tuin. Maar een coöperatie als Herenboeren kan reststromen ook aan de dieren voeren.”

Composteren, stelt Timmermans, is voor veel resten niet het hoogst haalbare. „Neem aardappelschillen, die hebben meer waarde als voedsel voor varkens dan voor compost.”

Hoe geavanceerder de technieken worden in het sorteren van afval, hoe hoger de afzonderlijke delen van het gft-afval verwaard kunnen worden. In het verlengde van de wormenbak denkt Timmermans aan zwarte soldatenvliegen: de larven kunnen lokale reststromen, bijvoorbeeld bij kwekers, omzetten in compost. De larven zelf kunnen vervolgens in veevoer worden verwerkt.

Thuis composteren heeft vooral een bewustwordingsfunctie, zegt hij. Ineens zie je dat je lang niet alleen schillen, pitten en andere oneetbare voedselresten weggooit. Timmermans: „Wie echt een duurzame bijdrage wilt leveren, moet beginnen met minder voedsel verspillen.”