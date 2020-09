Akwasi neemt uitspraken die hij op de Dam deed terug, zaak geseponeerd

Uitspraken die rapper en programmamaker Akwasi Owusu Ansah (32) heeft gedaan tijdens een Black Lives Matter-protest op de Dam, zijn volgens het Openbaar Ministerie strafbaar. Omdat Akwasi zich van de uitspraken heeft gedistantieerd, is vervolging voor opruiing op dit moment van de baan. Dat zijn Akwasi en het OM overeengekomen, is vrijdag bekendgemaakt. Uit de verklaring van Akwasi: „Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit niet de bedoeling was van deze beeldspraak.”

George Floyd was de aanleiding. Maar het protest klinkt vooral tegen racisme en discriminatie in het algemeen: ‘Een deel van onze samenleving heeft er dagelijks mee te maken’

Akwasi was op 1 juni een van de sprekers tijdens een demonstratie op de Dam in Amsterdam, waar na de gewelddadige dood van George Floyd zo’n tienduizend mensen bijeen kwamen om te demonstreren tegen racisme. Tijdens zijn toespraak zei de rapper onder meer: „Op het moment dat ik in november een zwarte piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”. Dat is volgens Akwasi ten onrechte geïnterpreteerd als een oproep tot of aankondiging van geweld. Uit zijn verklaring vrijdag: „Ik neem hierbij dan ook afstand van deze, op de Dam uitgesproken, gewraakte passage.”

Sepot

Het OM heeft naar aanleiding van 44 aangiftes tegen de rapper onderzoek gedaan naar zijn uitspraken. De conclusie is dat ze opruiend waren en daarmee strafbaar. Volgens justitie heeft Akwasi aangezet tot het plegen van een strafbaar feit, namelijk de mishandeling van personen die verkleed zijn als zwarte piet. „Het OM stelt zich op het standpunt dat uitingsvrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat de vrijheid niet onbeperkt is.”

Na twee gesprekken met Akwasi en zijn advocaat, is een voorwaardelijk sepot afgesproken. Die houdt in dat als de artiest binnen nu en een jaar nog eens een strafbaar feit begaat, hij zich niet alleen daarvoor voor een rechter zal moeten verantwoorden, maar ook voor de uitspraken die hij deed op 1 juni.