Activisten nemen Congolees beeldje mee uit Afrika Museum

Activisten hebben donderdag een Congolees grafbeeld meegenomen uit het Afrika Museum in het Gelderse Berg en Dal. De activisten streamden hun actie live via Facebook en publiceerden die later integraal op YouTube. Te zien is hoe een voorman een beeld krijgt aangereikt, dat buiten het camerabeeld van zijn plek is gehaald. Buiten het museum zijn de activisten aangehouden. Het beeld staat inmiddels weer ongeschonden op zijn plek.

Voor ze met beeld en al ongehinderd het museum uitwandelen, richt een van de activisten zich tot de camera. Hij vertelt dat 450.000 Afrikaanse stukken in het museum geroofd zijn en dat hij en zijn collega-activisten zijn gekomen om ze terug te halen. De diefstal is een symbolische daad tegen het museum dat volgens de activisten is opgericht door katholieke missionarissen „met als doel Afrikanen definitief te breken en hun ziel te corrumperen”.

Aangifte en vervolging

Het museum schrijft vrijdagochtend in een korte verklaring dat het ontvreemde beeld ongeschonden is teruggebracht. Omdat de politie al was ingeschakeld en nabij was, heeft de beveiliging van het museum niet ingegrepen. Wel is er aangifte gedaan tegen de activisten, van wie het museum vermoedt dat ze de Franse nationaliteit hebben. In eigen land worden ze volgens het Afrika Museum al vervolgd voor vergelijkbare acties. Van dat laatste was het Openbaar Ministerie in Arnhem niet op de hoogte.

Een woordvoerder van de politie Gelderland zegt vrijdagochtend dat de activisten nog vastzitten tot ze alle vijf zijn verhoord. Of het gezelschap inderdaad uit Fransen bestaat, weet hij nog niet. Wel dat de mannen en vrouwen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Na afloop van hun verhoren, zal het Openbaar Ministerie besluiten over eventuele vervolging.

Het Afrika Museum komt voort uit het Missiemuseum van de Congregatie van de Heilige Geest. De daar tentoongestelde voorwerpen werden uit Afrika meegenomen door paters en broeders, die „wilden leren over Afrikaanse religies”. Sinds 2014 vormt het Afrika Museum samen met Tropenmuseum in Amsterdam, het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en het Wereldmuseum in Rotterdam het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Correctie (11 september 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond dat de activisten een vitrine openden om het beeld mee te nemen. Dat klopt niet. Hierboven is dat aangepast.