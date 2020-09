Zeven doden in Colombia bij protesten tegen politiegeweld

Bij rellen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá in de nacht van woensdag op donderdag zijn zeven mensen om het leven gekomen. Dat schrijft persbureau Reuters. Bijna honderd agenten en meer dan vijftig betogers raakten gewond bij de rellen.

De protesten ontstonden nadat beelden naar buiten kwamen van een gewelddadige arrestatie, waarbij de politie herhaaldelijk een taser gebruikte. De arrestant overleed later. Volgens de politie in Bogotá overtrad het slachtoffer de afstandsmaatregelen die zijn ingesteld in verband met corona en dronk hij alcohol op straat.

Op een video die werd gedeeld op Colombiaanse sociale media is te zien hoe de 46-jarige man op de grond wordt gedrukt terwijl hij wordt getaserd door agenten. Op de beelden is te horen hoe hij de twee agenten smeekt te stoppen. Het slachtoffer zou later overlijden in het ziekenhuis.

Nadat bleek dat de man was overleden gingen in Bogotá en andere steden in Colombia mensen de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld in het land. Verschillende politiebureaus gingen in vlammen op en patrouillewagens werden bekogeld met stenen.

De twee agenten zijn geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek, aldus de regering. Er is een autopsie in behandeling. Claudia López, de burgemeester van Bogotá, heeft gezegd dat het tijd is voor gerechtigheid en structurele hervormingen van de politie. Ze voegde toe dat rellen niet de oplossing zijn. Voor de komende dagen wordt de politie in de Colombiaanse hoofdstad versterkt met 1.600 agenten uit andere regio’s. Ook zullen er driehonderd soldaten ingezet worden.