‘Weet je wát een goede grap zou zijn?’

De dominee van de Jacobikerk had gezegd dat er een tekort van twintigduizend euro op de begroting was en riep de gemeenteleden vanaf de kansel op om geld te doneren. Als vierhonderd broeders en zusters ieder vijftig euro zouden betalen, was het probleem opgelost. „Toen zat ik erover te fantaseren”, zei vader, „dat ik zou opstaan en met luide stem zou zeggen: ‘laat maar, ik betaal die twintigduizend euro’.”

„Goed verhaal, vader.”

„Vind je? Ik heb dat geld wel, hè. Het zit weliswaar vast in ledencertificaten van de Rabobank en in aandelen Koninklijke Olie, maar ik kan zo aan je broer Willem vragen om mijn portefeuille te liquideren. Dat zou een goeie grap zijn. Ik zou het een goeie grap vinden.”

„Wat weerhield u?”

„Ik kon niet snel genoeg overeind komen. En mijn stem is ook niet meer zo luid. Maar nou wat anders. Dinsdag heb ik een reünie van het Bureau voor Rechtshulp in restaurant Peking te Drachten. Ik was van plan om er met de trein en de bus naartoe te gaan.”

„Serieus, vader?”

„Geen enkel probleem. Ik heb het al helemaal uitgezocht. Als ik de trein van 15 uur 48 pak, ben ik om 18 uur 09 ter plaatse. In het ergste geval kan ik met de bus van 22 uur 05 weer terug en arriveer ik om 00 uur 42 in Utrecht.”

„Zal ik u anders rijden?”

„Met de auto?”

„Met de auto.”

„O, o, als jij dat leuk vindt. Zou je dat leuk vinden?”

In restaurant Peking zat ik naast een zekere Roelof, die me vertelde dat hij mijn vader altijd meer een dominee had gevonden dan een jurist. „Je kan merken dat hij pas op latere leeftijd rechten is gaan studeren.”

„Hoezo?”, vroeg ik.

„Hij stelde nooit vragen aan cliënten. Hij vertelde hoe de dingen zaten. Hij liet ze geen keus.”

Roelof kende het type wel, zijn grootvader en vader waren precies zo geweest. Gereformeerde mannen die geen tegenspraak duldden en hun gezag in gezin en maatschappij ontleenden aan God. Volgens hem was Abraham Kuyper de sleutel om hen te kunnen begrijpen.

Bij het afscheid werd vader door alle aanwezige vrouwen hartelijk omhelst. De mannen drukten hem de hand en sloegen hem op de schouder. „Wim, het ga je goed.”

„Heeft u eraan gedacht”, vroeg ik op de terugweg, „dat het misschien de laatste keer is geweest dat u deze mensen hebt gezien?”

„Natuurlijk heb ik daaraan gedacht.”

„Wat vindt u daarvan?”

„Ik kijk ernaar uit. Of ik bedoel, ik zou het helemaal niet erg vinden om er niet meer te zijn.”