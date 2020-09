We zijn meer

Dinsdag was het vijf jaar geleden dat Joost Zwagerman een einde aan zijn leven maakte en aangezien ik hem kende, appte mijn zus de hele dag om te vragen of het wel goed ging. „Natuurlijk gaat het niet goed”, zei ik toen ze voor de vijfde keer belde, „want hij is weg. Nog steeds.”

„Ik wou alleen maar even kijken hoe het met je was”, zei ze. „Ik heb vandaag wat gebladerd door zijn verzamelde gedichten, en weet je wat me opviel? Hoe vaak het daarin al gaat over de dood.”

„Het gaat in zijn gedichten ook vaak genoeg over seks. En over de stupiditeit van de mens.”

„Ja, maar wat ik bedoel is dat al die gedichten over de dood achteraf haast een boodschap lijken. Alsof we het hadden kunnen zien aankomen.”

Zo wordt er wel vaker gekeken naar gedichten van iemand die de hand aan zichzelf slaat. Na afloop gaat men na of er niet al eerder aanwijzingen waren, of men niet eerder had moeten ingrijpen. Het is me regelmatig overkomen dat mensen Zwagermans poëzie als een vooruitwijzing naar zijn zelfverkozen einde zagen. Wat zonde is, want zo gaan ze voorbij aan de veelzijdigheid van zijn gedichten. Zwagerman was als dichter ook een lolsmurf, met regels als: ‘het is geen mens gegeven om te minnen/ van de wieg tot aan het graf. Maar voorlopig/ maken wij zelfs ieder pauzenummer af.’

En neem een bundel als De ziekte van jij uit 1988, waarin hij vurig de toppen en troggen van de liefde bezingt. Als je alles gaat interpreteren vanuit iemands einde, reduceer je het werk tot een onheilsgeschiedenis. Terwijl een zelfverkozen dood totaal niet wil zeggen dat het leven dat eraan voorafging louter tragedie was. Ik heb Joost naast somber, ook ontzettend gelukkig gezien. Ik zag hem stuiteren van enthousiasme als hij weer eens een schilder, fotograaf of schrijver ontdekte. Ik heb hem uitzinnig van verliefdheid gezien. Ja, hij kende angst, zelfhaat en verdriet, maar ook vreugde. Hij was in staat tot mateloos bewonderen en koesteren. Hij was een heerlijke bemoeial. Iemand die, als hij je iets had horen voordragen, toch nog even mailde of hij die slotzin wel goed had verstaan, of je hem dat ene gedicht kon mailen en, vooruit, nu hij je toch sprak, ook maar meteen je hele oeuvre.

Net zoals Joost Zwagerman meer is dan zijn einde, is zijn literaire nalatenschap dat ook. Hij is meer dan een tragisch figuur, en zijn oeuvre meer dan een zwanenzang. Net zoals we als mens meer zijn dan alleen maar onze dieptepunten.

Net zoals we als mens meer zijn dan onze dood.

