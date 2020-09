We hebben een huis gehuurd op Bonaire. De mensen van het eiland zijn allervriendelijkst. Als we er een paar dagen zijn komt de buurvrouw vragen of ik ’s avonds mee ga wandelen. Dan is het niet meer zo warm. Op de afgesproken tijd ga ik naar buiten. Buuf zit in haar auto, een grote Amerikaan. Ze wenkt me dat ik moet instappen. Verbaasd stap ik in. Dat ziet ze blijkbaar aan me want ze zegt: „Ik ben een beetje moe dan ga ik liever met de auto wandelen.”

