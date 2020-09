Viervoudig F1-kampioen Vettel tekent bij Aston Martin

Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Sebastian Vettel rijdt vanaf volgend seizoen voor het Aston Martin-team. De renstal, die nu nog Racing Point heet, heeft donderdag bekendgemaakt dat de Duitser een meerjarig contract heeft getekend. Vettel is nu bezig aan een moeizaam laatste seizoen bij Ferrari.

In Aston Martin heeft Vettel (33) een team met grote ambities gevonden. De afgelopen jaren bouwde het onder de namen Force India en Racing Point steevast goede auto’s, hoewel de financiële situatie precair was. Twee jaar geleden redde de Canadese miljardair Lawrence Stroll het team met een overname van het faillissement. Stroll is ook deels eigenaar van automerk Aston Martin. Vanuit die hoedanigheid doopt hij zijn renstal in 2020 om tot het officiële F1-team van de Britse sportwagenfabrikant. De hoop is dat Aston Martin dankzij nieuwe financiële regels in de Formule 1, zoals een begrotingsplafond, in de toekomst om de podiumplekken kan gaan strijden.

Vettel zegt dat hij „extreem trots” is om voor Aston Martin te gaan rijden. „De energie en toewijding die Lawrence in de sport stopt, zijn inspirerend. Ik geloof dat we samen iets speciaals kunnen opbouwen. Ik heb nog altijd zo veel liefde voor de Formule 1 en ik ben ontzettend gemotiveerd om vooraan te racen.”

Dieptepunt

Vettel zit momenteel op een dieptepunt in zijn loopbaan. Hij rijdt veel minder sterk dan in de jaren dat hij wereldkampioen werd (2010-2013, voor Red Bull) en in zijn eerste seizoenen voor Ferrari (vanaf 2015). Daarbij komt dat de Ferrari van dit jaar een slechte auto is, waardoor hij nu slechts dertiende staat in het WK.

Sinds mei wist Vettel al dat hij weg moet bij Ferrari. Dat wilde hem geen nieuw contract meer aanbieden nadat hij vorig jaar veel fouten had gemaakt en werd verslagen door zijn tien jaar jongere teamgenoot Charles Leclerc.

Bij zijn nieuwe team neemt Vettel de plek over van de Mexicaan Sergio Pérez. Die liet woensdagavond al weten dat het team hem de wacht heeft aangezegd, ondanks zijn contract tot en met 2021. Pérez is ervaren en staat bekend als een zeer degelijke coureur. Binnen het team is hij populair. Dat hij er toch uit moet, komt vooral doordat zijn teamgenoot Lawrence Strolls zoon Lance is. Lance Stroll werd zondag nog derde in de grand prix van Italië.