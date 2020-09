‘Verbod op onverdoofd slachten strijdig met godsdienstvrijheid’

Het verbod dat België vorig jaar invoerde op het onverdoofd ritueel slachten van dieren is strijdig met Europese regels over godsdienstvrijheid. Dat heeft advocaat-generaal Gerard Hogan donderdag aan het Europees Hof van Justitie geadviseerd. Het Hof neemt oordelen van de advocaat-generaal bijna altijd over in een definitief arrest.

Volgens Hogan gaat het Belgische totaalverbod op onverdoofd slachten, dat vorig jaar werd ingevoerd, in tegen de godsdienstvrijheid en moeten „uitzonderingen voor religieuze riten” worden gerespecteerd. Sommige joden en moslims zouden „diepgaand persoonlijk religieus belang” aan de onverdoofde slachting hechten. Volgens joodse en islamitische regels is geslacht vlees niet koosjer dan wel halal indien het dier eerst wordt verdoofd.

‘Lastig te rijmen met dierenwelzijn’

De advocaat-generaal geeft toe dat het religieus slachten van dieren vaak „moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen over dierenwelzijn”. Toch mogen individuele lidstaten geen maatregelen treffen die uitzonderingen voor bepaalde religieuze groepen tenietdoen, aldus Hogan.

Joodse en islamitische organisaties spanden een zaak aan tegen het Belgische totaalverbod bij het Grondwettelijke Hof in België. Dat vroeg het Europese Hof van Justitie om een zogeheten prejudiciële aanbeveling, een middel waarmee rechters van hogere gerechten om uitleg van regels kunnen vragen. Het definitieve arrest van het Europese Hof volgt later. Het is niet bindend voor rechters in individuele lidstaten, maar, zoals gezegd, wordt het wel vaak overgenomen.