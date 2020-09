Tweede brand verwoest restanten vluchtelingenkamp Moria

Een tweede brand in het vluchtelingenkamp Moria heeft in de nacht van woensdag op donderdag de laatste restanten van het kamp op het Griekse eiland Lesbos verwoest. Dat meldt persbureau AP. Een dag eerder werd al een groot deel van het kamp door een enorme brand in de as gelegd. Voor zover bekend hebben beide branden niet geresulteerd in doden of gewonden.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de eerste brand dinsdagavond werd aangestoken door bewoners die gefrustreerd waren over onder meer de quarantainemaatregelen. De kampbewoners zaten in lockdown als gevolg van meerdere coronabesmettingen in het kamp. De Griekse regering zei woensdag dat de brandstichters hard zullen worden gestraft.

De nacht buiten doorbrengen

Doordat het kamp is verwoest hebben veel van de ruim 13.000 kampbewoners, onder wie vrouwen en kinderen, de nacht buiten moeten doorbrengen. Sommige mensen werden opgevangen op tijdelijke locaties, maar de meeste mensen hadden geen plek om naartoe te gaan. De Griekse autoriteiten willen mensen opvangen in tenten en op schepen.

Ondertussen zouden de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron het donderdag eens zijn geworden over het opnemen van de in totaal vierhonderd kinderen die zonder begeleiding vastzitten op Lesbos. Mogelijk zullen ook andere EU-landen deelnemen aan de actie, meldt het Duitse persbureau DPA.