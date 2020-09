Trump maakte zich wél zorgen om coronavirus, blijkt uit boek

Op 7 februari zegt president Trump tegen een journalist dat het Covid-19 virus „dodelijker” is dan de griep. Volgens hem is het nieuwe virus in ,,5 procent” van de besmettingsgevallen fataal en de gewone griep in „1 procent”. Een maand later, nadat hij heeft gezegd dat het virus in de Verenigde Staten „heel erg onder controle” is, dat het „waarschijnlijk in april zal zijn verdwenen, als het warmer wordt” en dat „we heel dicht bij een vaccin zijn”, maakt president Trump opnieuw de vergelijking tussen Covid-19 en de gewone griep. Ditmaal niet in een telefoongesprek met een journalist, maar op Twitter, voor zijn 85 miljoen volgers. En ditmaal zegt hij niet dat het Covid-19 virus gevaarlijker is dan de griep, maar juist het tegenovergestelde. „Vorig jaar stierven 37.000 Amerikanen aan de gewone griep. (…) Op dit moment zijn er 546 gevallen van het coronavirus en 22 doden. Moet je nagaan.”

Een voorproefje uit het volgende week verschijnende boek Rage van journalist Bob Woodward heeft woensdag hoge golven veroorzaakt in de Amerikaanse verkiezingscampagne. De fragmenten tonen een president die zich in een vroeg stadium van de epidemie zorgen maakt over het virus, terwijl hij de bevolking zegt dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.

Het nieuwsbericht bevestigt het beeld van Trump die in de afgelopen maanden nooit een duidelijke koers uitzette in de strijd tegen de epidemie. De ene week drong hij bij de bevolking aan op het dragen van mondkapjes, de volgende zei hij in een bijeenkomst dat de aanwezigen hun kapjes lekker af moesten doen. Het ene moment kondigde hij quarantainemaatregelen af, het volgende moment suggereerde hij onbewezen of ronduit bizarre remedies (desinfecteermiddel) tegen het virus. Hij prees zijn medische adviseurs, maar verdedigde hen niet toen ze werden aangevallen door zijn naaste medewerkers.

Woodward heeft de president verschillende malen aan de telefoon geïnterviewd in de afgelopen maanden en enkele opnamen heeft hij nu alvast vrijgegeven aan de pers. Op 19 maart zegt Trump tegen Woodward dat hij de ernst van de epidemie „altijd wil afzwakken”. Hij wil „geen paniek veroorzaken”, zegt hij erbij.

Voor- en tegenstanders van Trump kwamen meteen in het geweer - nog minder dan twee maanden tot de verkiezingen, elke klap telt. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden noemde Trumps opgenomen woorden „verraad op leven en dood”. De president zelf belde woensdagavond direct met zijn thuishaven op Fox News, de Sean Hannity show. Daar noemde Trump het werk van Woodward „een politieke aanslag”. Hij wees op de maatregelen die hij genomen heeft. Tien dagen na het eerste bekende COVID-geval in de VS sloot de regering de grenzen voor mensen uit China. „Anders hadden we meer dan twee miljoen doden kunnen hebben.”

Trump herhaalde woensdag wat hij al eens eerder in een persconferentie had gezegd: dat hij zichzelf beschouwd als een „cheerleader” voor het land, dat hij de Amerikanen „zelfvertrouwen” wil geven. En dus zei hij bij Hannity opnieuw dat hij en zijn regering het „geweldig” hebben gedaan en dat de Amerikaanse situatie zoveel beter is dan die in andere landen - alweer een optimistischer kijk op de zaak dan de werkelijkheid toelaat.

In aanloop naar de verkiezingen

Voor de verkiezingscampagne vindt Trump zijn beleid ter bestrijding van de Covid-epidemie kennelijk een te riskant thema. Er zijn per slot van rekening meer dan 898.000 Amerikaanse doden te betreuren. Dat brengt het land in de berekeningen door The New York Times wereldwijd op een twaalfde plek op de ranglijst van doden per 100.000 inwoners.

Trump heeft zijn campagne helemaal afgestemd op het thema ‘law and order’, waarbij hij weifelende kiezers in rustige voorsteden berichten stuurt als deze, van woensdagavond: „We zullen niet toelaten dat TUIG onze steden vernietigen.”

Tegenkandidaat Biden doet precies het tegenovergestelde. Hij zoekt een middenweg op Trumps thema van orde en gezag. Anders dan de president moet Biden rekening houden met de kiezers die sympathie hebben voor de demonstraties tegen structurele ongelijkheid en politiegeweld in het land. Biden veroordeelt de gewelddadige uitwassen bij die demonstraties. Trump gooit de demonstraties en de uitwassen op één hoop en zegt dat het aan slappe Democratische bestuurders in de grote steden is dat er wordt gereld en vernield en geplunderd.

Allebei hebben ze het oog gericht op peilingen onder kiezers in de middengroepen. Trump rekent op de angst van de voorstadbewoners voor chaos. Biden rekent op hun sympathie voor Afrikaans-Amerikaanse burgers die bovengemiddeld hard worden aangepakt door de politie en bovendien geraakt door het virus. Voor beide routes vallen opiniepeilingen te vinden. En over 54 dagen is de uitslag.