Tientallen burgers gedood in DR Congo, vermoedelijk door ADF-aanvallen

Gewapende milianten die eerder deze week aanvallen hebben uitgevoerd in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, hebben daarbij zeker 53 burgers gedood. Dat melden internationale persbureaus donderdag, op basis van verklaringen door lokale autoriteiten. De eerste berichten van deze nieuwe geweldsuitbarsting in de provincie Ituri kwamen dinsdag naar buiten, en sindsdien is het bekende dodental opgelopen.

Bij een aanval op een dorp dinsdag zouden 23 mensen zijn omgekomen. Donderdag werden in een ander dorp nog eens 30 doden geteld, stelt de provincieminister van Binnenlandse Zaken tegenover persbureau AFP. Mogelijk zijn ook vrouwen en kinderen gekidnapt. Reuters citeert een dorpshoofd in de getroffen regio: „We weten niet hoeveel doden er morgen zullen vallen. Het lijk erop dat ze op dinsdag en woensdag nog veel tijd hadden om meer mensen te vermoorden.”

Volgens de lokale autoriteiten zit de groepering Forces démocratiques alliées (ADF), een rebellengroep die in Oeganda werd opgericht, achter het geweld. De organisatie zou een islamitische staat nastreven. De groepering is al decennia actief in de oostelijke provincies van Congo, maar heeft in de afgelopen anderhalf steeds grotere aanvallen uitgevoerd, stelt de VN-vredesmacht die in het land aanwezig is. Sinds begin vorig jaar zijn zeker duizend Congolezen omgekomen door het ADF-geweld.

Een offensief door de VN-troepen en het nationale leger heeft daar vooralsnog geen einde aan gebracht. Het lijkt er nu juist op dat kleinere milities zijn verspreid in meerdere Congoleze provincies. Bovendien wordt gezinspeeld op een verbond met de terreurgroep Islamitische Staat, maar volgens analisten is dat niet duidelijk aantoonbaar. In juli verklaarden VN-onderzoekers dat de aanvallen door ADF op burgers kunnen worden gezien als oorlogsmisdaden.