Tempeh met sambal-aioli

Het leuke van Extra Vierge is dat het kookboek volstaat met vegetarische recepten. Die gaan veel verder dan geijkte combinaties als zoete aardappel en feta. Hier gaan we tempeh marineren en grillen met sperzieboontjes, en daar serveren we sambal-aioli bij.

Maak de sambal-aioli. Doe ei, sambal, knoflook, flinke scheut olijfolie en een snufje zout in een maatbeker. Zet de staafmixer op de bodem, zet aan maar beweeg hem niet. Schenk de rest van de olijfolie er langzaam bij wanneer het begint te binden. Beweeg de mixer rustig op en neer, en voeg citroensap toe totdat de aioli dik en lobbig is. Breng op smaak met een beetje extra zout.

Meng alle ingrediënten voor de marinade en breng op smaak met zout en peper. Stoom de tempé 10 min. en dep droog met keukenpapier. Snijd de tempé in blokjes van 2×2 cm. Leg die 30 min. in de marinade. Rijg 4 boontjes en 3 blokjes tempé om en om op een satéprikker. Verdeel de rest van de marinade over de spiesjes. Verhit een grillpan en gril de spiesjes aan beide kanten samen met de citroen 2-3 min. Op middelhoog vuur totdat de tempé goudkleurig en krokant is. Haal de spiesjes uit de pan en druppel er een beetje citroensap over. Serveer met de sambal-aioli.

VOOR 4-8 PERSONEN: 250 g tempé 200 g sperzieboontjes, gehalveerd 2 citroenen, gehalveerd zout, zwarte peper Voor de marinade: 3 el milde olijfolie 1 el zoete sojasaus 2 el water rasp van 1 limoen 2 el limoensap ¼ tl knoflook, ¼ tl gember vleugje kaneel vleugje komijn 1 el fijngehakte koriander Voor de sambal-aioli: 1 ei, op kamertemperatuur 1-3 knoflookteentjes 250 ml milde olijfolie 1 el citroensap 1 el sambal manis of badjak Sandra AlvarezExtra Vierge Terra, 224 blz. €29,99

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven