ROC Nijmegen mag docent ontslaan na schrijven van een kritisch boek

Het ROC Nijmegen mag de docent die een kritisch boek schreef over haar ervaringen in het onderwijs ontslaan. Dat heeft de Nijmeegse kantonrechter deze week bepaald.

De rechter stelt in de uitspraak dat de verstoorde werkrelatie tussen docent Paula van Manen en haar werkgever een geldige reden is voor ontslag.

Van Manen werd in december 2019 geschorst nadat ze een boek schreef over haar ervaringen als docent aan het ROC Nijmegen. In Wanneer krijgen we weer les? De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs beschrijft Van Manen hoe het zogeheten gepersonaliseerd onderwijs wordt ingevoerd bij de opleiding Pedagogisch Werk waar ze zelf lesgeeft. Van Manen is kritisch over deze vorm van onderwijsvernieuwing in haar boek en beschrijft de onrust over nieuwe leesmethodes. Ook schrijft ze, geanonimiseerd, over studenten en docenten die niet goed meer weten waar ze aan toe zijn.

Het boek leidde tot grote commotie onder het docententeam. „Collega’s herkenden zichzelf en werden erop aangesproken”, zei Peter van Mulkom, bestuursvoorzitter van het ROC Nijmegen in februari hierover in NRC. „De vertrouwensband is geschaad.” Hem restte niets anders, zei hij, dan Van Manen te schorsen.

De Commissie van Beroep mbo oordeelde in mei dat die schorsing (deels) onterecht was, maar stelde ook vast dat „er geen draagvlak voor de werknemer meer lijkt te zijn op de instelling”.

Een mediationtraject dat hierop volgde, liep op niets uit, waarna het bestuur van het ROC naar de rechter stapte met een verzoek om het arbeidscontract met Van Manen te ontbinden. Die geeft daar nu dus toestemming voor: Van Manen is per 1 oktober haar baan kwijt. Volgens de Nijmeegse kantonrechter staat het functioneren van Van Manen niet ter discussie, maar was haar boek in strijd met de ‘discretie en loyaliteit’ die van een werknemer wordt verwacht.

Vrijheid van meningsuiting

Van Manens advocaat Wouter Pors is teleurgesteld over de uitspraak van de kantonrechter. „Het argument dat de werkverhouding is verstoord, is wel heel gemakkelijk geaccepteerd door de rechter”, zegt hij. „Deze zaak is gecompliceerder: het gaat hier ook om de vrijheid van meningsuiting.”

Het ROC Nijmegen zegt in een reactie het te betreuren „dat we er met de docent zelf niet uitgekomen zijn. Wanneer een verschil van inzicht voor de rechter moet komen, dan zijn er alleen maar verliezers”.

Advocaat Pors beraadt zich op dit moment op een volgende juridische stap en gaat „waarschijnlijk” in hoger beroep.