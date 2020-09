Onvoorwaardelijke clubliefde is verleden tijd in het voetbal

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. De bal gaat dit weekeind weer rollen, ook al zit er door de coronaregels maar een handjevol supporters in de stadions. Een seizoen waarbij betaaldvoetbalclubs weer een arsenaal nieuwe spelers hebben gekocht en er meestal ook weer evenveel zijn vérkocht. Ondanks corona, of misschien wel juist dóór corona en de daardoor fors verlaagde begrotingen.

Eduard van Breeden is adviseur werk intensieve dienstverlening en voetballiefhebber.

Ieder seizoen een dozijn nieuwe spelers per selectie lijkt steeds normaler. Langdurige verbintenissen bestaan niet meer, en onvoorwaardelijke clubliefde is voorgoed verleden tijd. Voor een paar euro extra stuurt een speler immers al gauw zijn zaakwaarnemer op pad. Bij de ‘broodvoetballers’ van tegenwoordig is echte clubliefde geen hoofdstuk meer in hun jongensboek. Voor coaches geldt hetzelfde: zie Ronald Koeman, die nog halverwege zijn Oranje-droom was en nu in Barcelona zit.

Zelfs tussentijdse transfers zijn bij veel clubs geen uitzondering. Feyenoord haalde afgelopen zomer rond de zes nieuwe spelers, maar zag er ook een tiental vertrekken. Het bestuur van Fortuna Sittard had een drukke zomer. De Limburgers lieten een compleet elftal gaan maar wisten dit, met her en der uit Europa gehaalde spelers, te compenseren. Heerenveen kende een belabberde voorbereiding. Er vertrokken ongeveer dertien spelers uit Friesland. Het trok tot nu toe slechts drie spelers met toegevoegde waarde aan, waardoor de Friezen zich nu nog snel op de transfermarkt willen begeven.

Nieuwkomers

Met telkens nieuwelingen is het voor een trainer een ware uitdaging om een ingespeeld team te smeden. Nieuwkomers uit alle windstreken, van Zuid-Amerika tot ver in Azië, worden door clubs gekocht en de trainer wordt geconfronteerd met een veelvoud aan nationaliteiten en bijbehorende taalproblematiek.

En ook voor trouwe supporters is het een beproeving om weer aan al die nieuwe gezichten te wennen. Spelers zijn enkel handelswaar geworden en een emotionele binding met clubs en vooral hun supporters is verworden tot een puur zakelijke, financiële overeenkomst.

Lees ook: Vertrek naar FC Barcelona past in het carrièreprofiel van Ronald Koeman

De favoriete speler van het publiek is gedegradeerd tot een toevallig individu dat de clubkleuren draagt. Als spelers al geen binding met een club hebben, wat mag je dan verwachten van het krediet van de toeschouwers voor diezelfde spelers?

‘Mister Feyenoord’ Coen Moulijn speelde 487 wedstrijden voor de Rotterdammers. Een aantal dat menig speler tegenwoordig nauwelijks aan minuten ‘maakt’ voordat hij alweer is vertrokken. Door de langdurige verbintenissen van clublegendes als Moulijn of Sjaak Swart bij Ajax ging je écht van zulke spelers houden. Logisch, ze bleven immers vijf, tien jaar of langer bij hún club.

De voetbalwereld is doordrenkt van opportunisme

Het is onwaarschijnlijk dat deze tijd ooit weer terugkomt. Overigens Moulijn, Swart, Aad Mansveld (ADO Den Haag) en andere clubiconen kunnen gerust zijn, want dergelijke oudgedienden zullen we heus wel blijven eren. Maar nieuwe zullen er helaas niet snel bijkomen. Het topscorerslijstje aller tijden kan definitief achter glas in de bestuurskamer. Het lijkt of de historie bij veel clubs stilstaat en er niets, maar vooral niemand meer aan wordt toegevoegd.

Divers en treurig

De oorzaken van deze ontwikkeling zijn al even divers als treurig. Een club wil dat een speler geld oplevert en is daarom meer gebaat bij een tussentijdse verkoop in de contractperiode dan bij een vertrek na afloop van een contract. Spelers zelf willen zich ook financieel verbeteren. Een ‘bankzitter’ ziet zijn marktwaarde en toekomst in rook opgaan en zint al gauw op een snel, tussentijds vertrek.

En dan heb je nog spelers die na een paar goede wedstrijden zich kandidaat wanen bij een topclub of juist niet-presterende spelers die van hun club mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Natuurlijk worden de namen van spelers nog wel gescandeerd op de tribunes. Maar binnen een paar maanden worden ze ook weer uitgefloten, schreeuwen supporters om hun vertrek en worden ze door hun club afgedankt. PSV-aanvaller Armindo Tué Na Bangna, alias Bruma, werd gehaald als veelbelovende aanvaller. De Portugese miljoenenaankoop speelde afgelopen seizoen slechts de helft van het aantal competitiewedstrijden waarvan hij ook nog eens nauwelijks de helft van de speeltijd op het veld stond. Het Eindhovense publiek applaudisseerde alleen nog voor hem als hij, tot hun opluchting, werd gewisseld. De voetbalwereld is doordrenkt van opportunisme. Clubiconen konden wél wedstrijden achter elkaar slecht spelen, hun krediet was onmetelijk.

Het komen en gaan in het doorgangshuis dat betaald voetbal heet, heeft ‘de voetballerij’ over zichzelf afgeroepen met het publiek als grote verliezer. Mijn eigen Cambuur Leeuwarden was ook meer dan eens hét doorgangshuis van de eerste divisie. Maar afgelopen jaar bleek stabiliteit en rust bij de club hand in hand te gaan met goede resultaten.

Het enige sprankje hoop voor clubs is de terugkeer van een ‘verloren zoon’. Arjen Robben keerde, na vele successen elders in Europa, terug naar ‘zijn’ FC-Groningen. De optimale voetballeeftijd is hij helaas al lang voorbij. Met dergelijke oudgedienden zullen de clubs het moeten doen. Zonder langdurige binding van spelers aan clubs zal er geen clublegende meer bijkomen. De teamfoto die bij aanvang van een nieuw seizoen gemaakt wordt, zal zelden meer gelijkenis vertonen met het jaar ervoor.