Nieuwe brand op rampplek in de haven van Beiroet

In de haven van Beiroet is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. Dat meldt persbureau Reuters. De brand woedt vlakbij de plek waar vorige maand een explosie de haven verwoestte. Boven de stad hangt een grote zwarte rookpluim.

De brandweer is bezig de brand te blussen en het leger heeft blushelikopters ingezet. Volgens het leger is de brand uitgebroken in een opslagplaats voor olie en autobanden, maar is de oorzaak nog niet bekend.

Het hoofd van het Libanese Rode Kruis liet weten dat er geen gevaar is voor een tweede explosie en dat er geen gewonden zijn. Wel stelde hij dat er mensen kortademig zijn. Ook is op beelden te zien dat mensen de plek ontvluchten.

Op Twitter worden beelden van de brand gedeeld: