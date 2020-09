Nederland neemt 100 vluchtelingen op uit vluchtelingenkamp Moria

Nederland neemt honderd vluchtelingen op uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Dat is de coalitie donderdag overeengekomen na een spoedoverleg, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om vijftig kinderen en vijftig kwetsbare migranten.

Volgens Broekers-Knol is er „een hartverscheurende situatie” ontstaan door de branden in het opvangkamp. „Iedereen die dit ziet, vindt dit vreselijk”, aldus de staatssecretaris. „En in deze uitzonderlijke situatie, zijn volgens het kabinet – en ook mijzelf - uitzonderlijke stappen nodig.” Er is ruimte voor de opvang van deze groep mensen, omdat er minder mensen via herplaatsing naar Nederland komen door de gevolgen van het coronavirus.

De honderd mensen uit Moria gaan af van het zogenoemde UNHCR-quotum. Nederland heeft met de VN-vluchtelingenorganisatie een quotum vastgesteld van 500 vluchtelingen per jaar. Ook nareizigers, oftewel familieleden van de Moria-migranten, gaan van het UNHCR-quotum af. Verder is het kabinet overeengekomen dat mensensmokkelaars strenger gestraft zullen worden. Zij krijgen twee jaar extra. Mensensmokkelaars kunnen nu zes tot achttien jaar gevangenisstraf krijgen.

Ook is afgesproken dat overlastgevers met een verblijfsvergunning sneller uitgezet zullen worden als ze een strafblad hebben gekregen. Daarnaast wordt de asielprocedure ingekort door het samenvoegen van gehoorprocedures bij de IND.

Debat afgezegd

Tweede Kamerleden reageerden woensdag geschrokken op de brand in het overvolle vluchtelingenkamp Moria, waar zo’n 13.000 vluchtelingen vastzaten terwijl er plek was voor zo’n 3.000 vluchtelingen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) zei woensdag dat het kabinet „paraat staat” om Griekenland te ondersteunen. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) zegde kort daarna een miljoen euro aan noodhulp toe.

De Tweede Kamer zou donderdagmiddag vanaf 14.00 uur over de brand debatteren met Broekers-Knol en Kaag. Maar vlak voor aanvang werd het debat uitgesteld. Binnen de coalitie is al maanden strijd over het opvangen van vluchtelingen uit de Griekse kampen. De VVD en CDA waren tegen, D66 en ChristenUnie voor. Maar binnen het CDA is steeds meer druk om wel vluchtelingen te helpen.

Eerder op de dag meldde het Duitse persbureau DPA dat de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron het donderdag eens zijn geworden over het opnemen van de in totaal vierhonderd kinderen die zonder begeleiding vastzitten op Lesbos.