Nederland moet 500 kinderen opnemen, op z’n minst

Kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos staat in brand. Dertienduizend migranten zijn dakloos, maar krijgen geen toestemming om het eiland de verlaten. Onlangs werden in het kamp de eerste besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Er vond al een humanitaire catastrofe plaats, die is nu met een knal uitgebreid tot een Europese ramp van ongekende proporties.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Hulpverleners roepen al jaren dat de manier waarop Europa migranten opbergt onmenselijk is, dat het wel mis móet gaan. In een kamp gebouwd voor 2.700 mensen verbleven er nu dertienduizend. Opgepropt en bovenop elkaar.

De noodzaak om een oplossing te vinden voor kamp Moria was er altijd al, maar is nu sterker dan ooit, schreef NRC in het commentaar van 30 maart. In herhaling vallen is ongemakkelijk. Het zoeklicht richten op de ramp is niet voldoende gebleken. Het herhaaldelijk benoemen ervan ook niet.

Het gaat om dertienduizend mensen die met goede redenen hun land ontvluchtten – vanwege oorlog, onderdrukking of onvoldoende perspectief op een goede toekomst. Dat laatste is geen grond om asiel te krijgen in Europa, dat simpelweg niet iedereen met een wens om hier te wonen kan opvangen. Een begrijpelijke reden om op zoek te gaan naar een beter leven is het wel.

Migratie is een Europese aangelegenheid. Het is van groot belang dat de impasse waarin het migratiedebat al jaren verkeert, wordt doorbroken. Eurocommissaris Ylva Johansson komt binnenkort met een nieuw Europees migratiepact, maar onduidelijk is of het haar is gelukt een doorbraak te forceren. Nederland draagt, als Europese lidstaat, óók verantwoordelijkheid. Zeggen dat ‘het migratiedebat’ vastzit, in Brussel en Den Haag, is een makkelijke manier om het zelf niet te hoeven loswrikken. Zo krijgen anderen altijd de schuld.

Nederland zei lang geen kinderen te willen opnemen, maar de regeringspartijen bereikten donderdag onder toenemende druk van hun achterbannen een akkoord: Nederland zal honderd mensen opnemen, vijftig minderjarigen, niet ouder dan 14 jaar en vijftig kwetsbaren. Die gaan af van de vijfhonderd internationaal erkende vluchtelingen die Nederland jaarlijks opneemt, de eventuele, nareizende familieleden ook.

Daarmee is dit gebaar niets meer dan een sigaar uit eigen doos. Een minimale verlichting van de situatie in Griekenland, ten koste van ten minste honderd andere kwetsbare vluchtelingen elders.

Dat regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet tot een substantiële oplossing kunnen komen in deze acute noodsituatie, is een schandvlek die ze met zich mee zullen dragen, ook na afloop van de regeringsperiode van Rutte-III. Dat geldt ook voor de partijen die nu wél willen dat Nederland handelt, maar zich neerleggen bij een schamel compromis.

Het minste dat Nederland kan doen is vijfhonderd minderjarigen opnemen. Dat zal niet gemakkelijk zijn: het zijn veelal alleenreizende tienerjongens met grote trauma’s. Het zal inspanning vergen en zorg. 170 Nederlandse gemeenten hebben al laten weten bereid te zijn hun steentje bij te dragen.

Het is aan Nederland om zijn menselijke gezicht te laten zien. Anders is niet alleen kamp Moria, maar ook de morele geloofwaardigheid van dit kabinet in vlammen opgegaan.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/06/mensenrechten-waar-is-jullie-menselijkheid-a3992983