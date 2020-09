‘Moria-deal’ coalitie wekt onbegrip

Vijftig kinderen onder de veertien en vijftig andere mensen „in gezinsverband”. In totaal zal Nederland zo honderd kwetsbaren opnemen van het Griekse eiland Lesbos, nadat een brand het vluchtelingenkamp Moria woensdagochtend in de as legde. In ruil daarvoor zal Nederland honderd andere vluchtelingen, van de vijfhonderd die jaarlijks via een VN-programma naar Nederland komen, minder toelaten. Per saldo komen er zo geen extra vluchtelingen bij.

Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op donderdag. Woensdag nog zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) dat het kabinetsstandpunt „dat we geen mensen opnemen” intact bleef. Een dag later kon dat toch, onder druk van groeiend verzet van leden van vooral D66, ChristenUnie en CDA. Een open brief met een oproep om „per direct” mensen uit Griekenland op te nemen was donderdagavond door ruim 380 leden uit die partijen ondertekend.

In de ‘Moria-deal’ is ook beklonken mensensmokkel strenger te bestraffen en de asielprocedure in te korten, door het zogeheten ‘aanmeldgehoor’ samen te voegen met het eerste gehoor. Ook zullen asielzoekers met een verblijfsvergunning die in Nederland een strafblad krijgen, sneller kunnen worden uitgezet.

Een doorbraak, hoopte de coalitie, om de rust te doen wederkeren, maar in een debat direct aansluitend liepen de emoties hoog op. „Ik hoopte echt op een gebaar, maar dit is een wrange deal”, zei Attje Kuiken (PvdA). „Hier worden honderd kwetsbaren in Libanon of Soedan uitgeruild voor honderd kwetsbaren in Griekenland”, zei Bram van Ojik (GroenLinks). „Dat is een uitruil, geen deal.”

Want D66 en de ChristenUnie, betogen zij, hebben met dit compromis niets wezenlijks bereikt. Terwijl de VVD juist niets heeft ingeleverd, want het aantal vluchtelingen dat Nederland opneemt blijft gelijk, en de partij krijgt er ook een strenger asielsysteem voor terug.

Moreel leiderschap

Het is de tweede keer deze kabinetsperiode dat de regering overstag gaat onder druk van de eigen coalitiepartijen: in januari 2019 kwam er een kinderpardon tot stand nadat het CDA een draai maakte. Dat gebeurde nu ook. Al maanden sudderde onenigheid over de concrete stappen die Nederland al dan niet zou moeten ondernemen om Griekenland te ondersteunen in het groeiende aantal migranten. VVD en CDA wilden geen mensen opnemen, D66 en ChristenUnie wel. Eerder kwamen de partijen overeen wel minderjarigen van het Griekse vasteland op te vangen, maar maatschappelijke organisaties bleven aandringen op meer Nederlandse actie.

Lees ook: Politiek ongemak na brand op Lesbos

Voor de VVD speelt, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart, dat zij op het terrein van migratie moeten concurreren met de PVV en FVD, die een strenger systeem voorstaan. ChristenUnie en D66 willen aan hun achterban tonen dat ze hun humanitaire opstelling op het gebied van migratie niet hebben geofferd aan het kabinet-Rutte III.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) belichaamde hoe moeilijk dat te verenigen is: op de vraag waar haar „morele leiderschap” is dat ze als verse partijleider van D66 zei te laten zien, gaf ze geen antwoord, daarmee duidelijk makend dat zij als minister sprak en niet als nieuwe D66-leider.

Het resultaat, zo verwoordde Farid Azarkan (Denk), is dat „de coalitie met dit compromis hoopt op complimenten van de PVV én GroenLinks”. Die partijen vertegenwoordigen op het gebied van migratie twee uitersten.

Zo ontstaat een Haags antwoord op een complex en internationaal migratievraagstuk, dat met het uitbranden van kamp Moria uitmondt in een humanitaire ramp. Na de brand zegde het kabinet direct een miljoen euro toe voor noodhulp en nu het opnemen van honderd migranten, maar een structurele oplossing ligt in Europa. De opstelling van Nederland laat zien hoe moeilijk dat te bereiken is.

NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven