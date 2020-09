Moria afgebrand, vluchtelingen kunnen nergens heen

Het overbevolkte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is in de nacht van dinsdag op woensdag grotendeels afgebrand. De nacht erna brak een tweede brand uit, die eveneens schade aanrichtte. De naar schatting 13.000 mensen die in het kamp verbleven, konden voor zover bekend allemaal de vlammen ontvluchten. Een gedeelte van hen kon worden opgevangen op tijdelijke locaties. De meesten hebben geen plek om naartoe te gaan.