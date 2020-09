Moord voor het verloren paradijs

Twee silhouetten rennen richting prikkeldraad. Achter hun rug dansen koplampen op het veld. De witte boeren in hun terreinauto’s zijn sneller. De twee zwarte mannen overleven die nacht niet. Ze worden in blinde woede doodgeslagen.

Dit had het Amerika van de jaren zestig kunnen zijn, zoals Kansas, waar Truman Capote zijn eerste narratieve non-fictie In koelen bloede schreef. Maar het verhaal speelt in 2016, in Parys, een boerendorp nog geen anderhalf uur rijden van Johannesburg, Zuid-Afrika. De enige overeenkomst tussen Parys en de gelijknamige hoofdstad is misschien de rivier die door het dorp loopt, met een eilandje erin.

Grootsheidswaan is de bewoners niet vreemd. Het dorp ligt ver genoeg van de snelle stad om bekend te zijn met alle perikelen van het Zuid-Afrikaanse platteland: achterdocht, onverbloemd racisme en buitensporig geweld.

De schrijver heet Andrew Harding, een Britse correspondent die Zuid-Afrikanen vooral kennen van zijn nuchtere reportages voor de BBC. Hij deed vier jaar lang onderzoek naar de toedracht van de mishandeling van twee zwarte mannen door een groep verontwaardigde, en bloeddorstige, boeren, die leidde tot hun dood. De boeren verdenken de twee ervan een overval te hebben willen plegen op een bejaarde witte boer.

Met een aantal gruwelijke boerderijmoorden van de afgelopen jaren in het achterhoofd zijn de opgetrommelde buren niet meer te houden als ze de mannen eenmaal te pakken hebben. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de afranseling, alsof de klappen en stompen de collectieve woede moeten botvieren over hun verloren paradijs in het Zuid-Afrika na apartheid. Een witte politieagent die snel ter plekke is, kent ook geen genade. Volgens ooggetuigen zet de agent nog even zijn stroomstootwapen op de vrijwel levenloze lichamen, in de hoop op meer informatie van de twee zwarte mannen.

Groepspsychologie

Dit zijn geen aardige mensen is niet alleen een goed geschreven reconstructie van die nacht, maar ook een boek over de werking van groepspsychologie en het vergeefse verlangen naar solidariteit in een wij-tegen-zij-maatschappij. Na zijn portret van de burgemeester van de hoofdstad van Somalië (The Mayor of Mogadishu, 2016) wilde Harding geen journalistiek boek schrijven. In de geest van Capote kruipt hij in de huid van de betrokkenen, de daders, de slachtoffers, de advocaten, de aanklagers en de magistraat. Cijfers en analyse komen niet in het verhaal voor. Dit boek is een ‘show don’t tell’.

Op basis van interviews en meer dan honderd bezoeken aan Parys tijdens de eindeloos durende rechtszaak geeft Harding niet alleen de citaten uit die interviews weer, maar ook gedachten en gebeurtenissen waar hij onmogelijk bij kan zijn geweest. Zoals over de politieagent die zelf verdachte wordt in het proces: ‘Hoofdinspecteur Henk Prinsloo stapte onder de douche vandaan, poetste zijn tanden, schoor zich en deed toen iets wat de laatste maanden een gewoonte was geworden: hij nam zijn bloeddruk op.’

Zo kruipt de schrijver dicht op zijn onderwerp. Dat levert veel mooie scènes op en indrukwekkende beschrijvingen van het angstige plattelandsleven. Maar ook zinnen als ‘we hebben die k***ers te pakken’. Dat scheldwoord schrijft Harding herhaaldelijk voluit, ook al doen Zuid-Afrikaanse kranten dat al jaren niet meer – ook niet in citaten – vanwege de connotatie met racistische lynchpartijen. Harding en zijn uitgevers denken het zich in deze narratieve vorm te kunnen veroorloven.

Angsten en dromen

Onvermijdelijk slaagt de (witte) schrijver er beter in om in het hoofd van de witte daders te komen dan in het gedachteleven van de zwarte slachtoffers. Ook na 250 bladzijden blijven de angsten en dromen van Simon Tjixa en Simon Jubeba in dezelfde mist gehuld als de vraag wat ze die avond nou precies van plan waren bij de oude witte boer.

Tijdens de rechtszaak en in het boek worden de witte daders steeds met voor- en achternaam genoemd. Maar de slachtoffers leren we enkel kennen als Simon en Samuel. De getuigen en aanklagers halen zelfs hun lijken herhaaldelijk door elkaar. Het doet er allemaal niet zoveel toe. Zoals de witte boeren de afgelopen jaren vooral de aandacht op hún moorden en hún lot na de val van apartheid wisten te vestigen. Maar over het gewelddadige racisme waaronder hun personeel nog altijd lijdt, of de 20.000 moorden ieder jaar op niet-witte Zuid-Afrikanen wordt steeds weer bericht als een fait divers. Dit zijn geen aardige mensen maakt dat allemaal pijnlijk inzichtelijk.