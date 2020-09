Minstens zeven doden door aanhoudende bosbranden in VS

De bosbranden die de afgelopen dagen woedden in de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington hebben zich op donderdag verder verspreid. Vanwege de harde wind en de hoge temperaturen wordt het blussen bemoeilijkt. Volgens persbureau Reuters zijn er in de afgelopen dagen minstens zeven mensen omgekomen. De meeste slachtoffers konden niet op tijd vluchten voor het snel verspreidende vuur en raakten ingesloten.

Autoriteiten verwachten dat het daadwerkelijke dodental hoger ligt. Omdat er nog zeker honderd branden niet onder controle zijn, zijn veel gebieden echter onbegaanbaar. Honderden huizen zijn de afgelopen dagen verwoest en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Uit satellietbeelden blijkt dat de branden zeker vijf dorpen in de staat Oregon volledig in de as hebben gelegd.

Volgens gouverneur Kate Brown gaat het om historisch zware schade. „Dit zou het grootste verlies aan mensenlevens en eigendommen kunnen zijn als gevolg van bosbranden in de geschiedenis van onze staat”, zei ze op woensdag. „Winden blijven deze branden voeden en ze richting onze dorpen en steden duwen.”

In Californië is door de branden al een gebied ter grootte van de provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel vernietigd. Alle nationale parken in de staat zijn gesloten. De hemel boven San Francisco kleurde op woensdag al feloranje vanwege het omringende vuur. Volgens experts zijn de bosbranden dit jaar zwaarder dan voorgaande jaren door de aanhoudende droogte en stijgende temperaturen in de staten, iets wat een direct gevolg van de klimaatverandering zou zijn.