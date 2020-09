Ministerie van Defensie neemt afscheid van Zwarte Piet

Het ministerie van Defensie viert het sinterklaasfeest voortaan zonder Zwarte Piet. Dat bevestigt de krijgsmacht donderdag na berichtgeving van GeenStijl. Dat medium publiceerde een interne mail van het ministerie aan het defensiepersoneel. Zwart geschminkte pieten moeten plaatsmaken voor pieten die „diversiteit uitstralen”. Roetveegpieten zijn ook welkom.

„Soms is het nodig om tradities te veranderen”, schrijven secretaris-generaal Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. „Omdat bijvoorbeeld blijkt dat er stereotyperingen gebruikt worden en mensen binnen en buiten onze organisatie zich gekwetst voelen door deze tradities.” Alle zestigduizend werknemers moeten zich veilig en gewaardeerd voelen, aldus het ministerie.

De Nederlandse krijgsmacht kwam in afgelopen jaren juist meermaals in opspraak vanwege een onveilige interne cultuur. Zo concludeerde een speciale commissie in 2018 dat militairen die intern melding maakten van pesterijen of ander ongewenst gedrag, daarna juist nog meer problemen krijgen binnen de krijgsmacht. En in mei van dit jaar constateerde de bond van defensiepersoneel ACOM dat de leiding op marineschip Zr. Ms. Karel Doorman niet correct handelde naar gemelde zedendelicten.