Kritiek op ‘oranje reizen’ neemt toe

Reizen naar een oranje bestemming is geen probleem. Deze vrijdag kunt u kiezen uit acht vluchten van Schiphol naar Barcelona, waarvan vier keer met KLM. Er zijn vijf vluchten naar Malaga, drie naar Ibiza, twee naar Gran Canaria en twee naar Kreta. Transavia vliegt naar al deze bestemmingen.

Wat al deze plaatsen gemeen hebben is het reisadvies oranje, ofwel ‘alleen noodzakelijke reizen’. Overigens rijdt de Thalys vrijdag acht keer uitverkocht naar Parijs, ook een oranje bestemming.

Donderdagavond sprak de Tweede Kamer over „coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer”. Het ongenoegen over vliegen naar risicogebieden nam deze week snel toe in Den Haag. Dat werd aangewakkerd door een actie van Ryanair, de Ierse budgetmaatschappij die vorige week tijdelijk 1 miljoen stoelen aanbood voor 5 euro per ticket, overwegend naar oranje bestemmingen.

Veel politieke partijen willen dat de overheid meer doet om zulke reizen, met of zonder stuntprijzen, te ontmoedigen. Nu vraagt het kabinet aan reisorganisaties om hun klanten te wijzen op het reisadvies van Buitenlandse Zaken, antwoordde minister Hugo de Jonge woensdag op vragen van de Partij voor de Dieren. De Jonge vindt het „niet passen dat reizen naar oranjegebieden worden aangeprezen als vakantiebestemming”, maar hij kan „reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen niet verplichten hun aanbod te wijzigen”. Minister Cora van Nieuwenhuizen stuurde deze week een brief naar de reisbranche en maatschappijen: „Ik roep u daarom op om reizen naar risicogebieden niet aan te prijzen en te wijzen op de reisadviezen.” Vakantie wordt „dringend afgeraden”, meldt Buitenlandse Zaken.

Betalen voor stoelen

Geen enkele reisorganisatie biedt nu reizen aan naar oranje bestemmingen, zegt Frank Oostdam, voorzitter van branchevereniging ANVR. „Klanten zijn niet verzekerd, voor het bedrijf geldt bestuurdersaansprakelijkheid. Het is een onverantwoord risico.” De stuntprijzen van Ryanair noemt hij „rampzalig voor het imago van de sector”.

Lees ook: Steeds vaker besmettingen bij teruggekeerde vakantiegangers

Het probleem voor de reissector is volgens Oostdam dat de luchtvaartmaatschappijen doorvliegen. Als een gebied plotseling van geel naar oranje gaat, zoals deze week bij de Griekse eilanden, krijgt de klant geld terug of een voucher. Het reisbedrijf moet de gereserveerde stoelen echter betalen aan de luchtvaartmaatschappij.

Een verbod op ‘oranje vluchten’ is volgens Oostdam onuitvoerbaar. „Er zijn ook noodzakelijke reizen, hoe maak je dat onderscheid?” Oostdam heeft meer vertrouwen in andere oplossingen. „Het zou al erg helpen als de reisadviezen meer naar regio worden gedifferentieerd en dat niet een heel land oranje wordt verklaard. En als er meer afstemming komt tussen landen.”

Oostdam wil ook verder vooruit kijken. „Het zou goed zijn om de reisadviezen los te koppelen van de virusbestrijding. Laat iedere reiziger bij elke reis een sneltest doen. Zorg voor één medisch en eenduidig criterium om mensen te weigeren in het vliegtuig. Dan kun je stoppen met die quarantaine-maatregelen.”