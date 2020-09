Kool & The Gang-oprichter Ronald Bell overleden

Ronald ‘Khalis’ Bell, een van de oprichters van de band Kool & The Gang, is woensdag overleden. Dat meldt persbureau AP. Bell werd 68 en overleed in het bijzijn van zijn vrouw in zijn huis op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Over de doodsoorzaak is niets bekend gemaakt.

Bell laat tien kinderen na en zijn familie zal in besloten kring afscheid van hem nemen. In 1964 richtte Bell op jonge leeftijd samen met zijn broer en vijf vrienden een band op die zou uitgroeien tot Kool & The Gang.

Voor een aantal van de grootste hits, waaronder Celebration, Jungle Boogie en Cherish, schreef Bell de teksten en componeerde hij de muziek. Daarnaast speelde Bell de saxofoon en zong hij. Samen met de band won hij in 1978 een Grammy Award voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever.