Koelvloeistof stroomt door piepkleine kanalen in chip

Decennialang werden de prestaties van elektronica beter, op een steeds kleinere schaal. Maar het einde is in zicht, mede doordat er steeds meer warmte gegenereerd wordt door een kleiner stukje elektronica. Afkoelen wordt steeds moelijker. Onderzoekers uit Lausanne in Zwitserland hebben koelmethode ontwikkeld waarbij koelvloeistof door microkanaaltjes in de chip zelf wordt gevoerd. Dit maakt verdere verkleining van elektronica mogelijk, schrijven ze deze week in Nature.

De koeling en het enorme energieverbruik daarvan is een prangend probleem voor datacentra. Ook vermogenselektronica, zoals de oplader van een elektrische auto, wordt steeds efficiënter en kleiner, maar de koeling schaalt niet mee.

De onderzoekers richten zich vooral op chips voor vermogenselektronica. Die bestaan uit twee laagjes: silicium met daarop galliumnitride. De elektronica zelf zit in het galliumnitride, de koelkanaaltjes zitten in het silicium. De kanaaltjes worden gemaakt door eerst een gleufje van een micrometer breed in het galliumnitride te etsen, die zo’n 100 micrometer diep de siliciumlaag in gaat. Met een gas maken ze het kanaaltje vervolgens breder, zo’n 20 micrometer. „Het mooie is dat je een groot kanaal hebt, terwijl je maar een heel kleine opening hoeft te maken in je toplaag”, zegt Remco van Erp, PhD-student aan de École Polytechnique Fédérale in Lausanne en eerste auteur van het onderzoek. Aan de achterkant van het silicium boren ze grotere kanalen van waaruit vloeistof de kleinere in stroomt.

Weinig pompkracht nodig

Er is weinig pompkracht nodig. Een warmtestroom van 1,7 kilowatt per vierkante centimeter wordt gekoeld met 0,57 watt per cm2 pompvermogen. „Microkanaaltjes zijn heel klein, maar beslaan een groot oppervlak. Je hebt dus maar weinig vloeistof en pompkracht nodig om veel warmte uit de chip te halen”, zegt Van Erp.

„Het is nog wel heel experimenteel wat we gedaan hebben”, zegt Van Erp. „Het innovatieve is dat zowel de koeling als de elektronica vanaf het begin af aan parallel wordt ontworpen. Eerder kwam koeling pas helemaal aan het einde van het proces. Als je dit wil toepassen wordt het hele fabricageproces anders, maar ook hoe je je verpakking rond chip bouwt, hoe je de chip op je circuit zet, hoe je het aansluit op de vloeistof die erin en eruit gaat.” Een begeleidend artikel in dat Nature publiceert noemt het ontwerp van Van Erp en zijn collega’s een doorbraak, maar wijst ook op het vele werk dat er nog nodig is.

De techniek kan toegepast worden in chips die uit twee lagen bestaan – bijvoorbeeld in radio-elektronica en sommige optische elektronica. „Voor het koelprobleem in datacentra is het niet direct een oplossing, ook omdat de schaal van de chips daar nog veel kleiner is”, zegt Van Erp. „Maar voor dat type chip wordt ook steeds vaker naar een tweelaags variant gekeken, dan zou deze methode wel een optie worden.”