Kabinet trekt 290 miljoen euro uit voor 51.000 woningen

Voor de bouw van 51.000 woningen reserveert het kabinet 290 miljoen euro. Dat maakt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) donderdagochtend bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Met het geld wil het kabinet de woningnood terugdringen door meer betaalbare woningen te bouwen.

Het geld wordt uitgekeerd aan 27 projecten door het hele land, die zonder subsidie niet of later konden beginnen. Gemeenten en provincies leggen 331 miljoen euro bij, wat uitkomt op 12.000 euro subsidie per woning. Het geld is onder andere bedoeld voor projectontwikkelaars om meer betaalbare woningen mee te bouwen, de grond bouwklaar te maken en om aansluitingen van het openbaar vervoer te verwezenlijken.

Ruim 14.000 van de nieuwbouwwoningen vallen in de sociale huur en zo’n 12.000 worden middenhuurwoningen. De helft van de projecten behelst dat bedrijventerreinen worden omgezet in woningen. De bouw van de meeste projecten wordt aangevangen in 2021.

845.000 extra woningen

Op Prinsjesdag vorig jaar kondigde het kabinet een ‘woningbouwimpuls’ van 1 miljard euro aan voor de bouw van 65.000 woningen. In februari hoopt Ollongren een verdere 225 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwbouw. Om de woningnood in Nederland terug te dringen, is het zaak om tot 2030 845.000 extra woningen te bouwen.