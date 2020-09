Journalistiek snelvuur vs Trump

Een „politieke aanslag”. Zo karakteriseerde de Amerikaanse president Trump woensdag de onthullingen door onderzoeksjournalist Bob Woodward. Die openbaarde alvast pikante details uit zijn volgende week te verschijnen boek Rage. Of het een aanslag is, valt dan pas te beoordelen. Maar dat Woodward een politieke bedoeling heeft met zijn boek, bevestigde hijzelf met zoveel woorden.

Trump Geliefd bij auteurs Het tell all-boek is een genre apart en er zijn weinig Amerikaanse presidenten die er zo vaak het onderwerp van waren als Trump. Recent verschenen: A Warning, waarin een anonieme regeringsmedewerker schrijft dat hoge ambtenaren zich zoveel zorgen maakten over Trumps ongeschiktheid, dat ze hem via een grondwettelijke procedure wilden laten vervangen door de vicepresident. The Room Where It Happened, waarin oud-veiligheidsadviseur John Bolton schrijft dat Trump internationale diplomatie alleen belangrijk vond als die kon helpen bij zijn herverkiezing.

Op minder dan twee maanden voor de verkiezingen zien we een snelvuur van onthullende artikelen en boeken – die al snel bombshell worden genoemd, explosief. De meeste onthullingen gaan over president Trump. Staatsrechtelijk valt dat te billijken: híj is de president, logisch dat kritisch wordt gekeken naar de manier waarop hij zijn macht aanwendt.

Wie het ‘conspiratief’ bekijkt, zal zeggen dat de ‘linkse media’ koste wat kost Trump ten val willen brengen. Wie het cynisch bekijkt, kan vaststellen dat boeken over Trump financieel nu eenmaal lucratiever zijn dan welke andere ook. The New York Times schreef onlangs dat er afgelopen vier jaar 1.200 boeken over Trump zijn verschenen – tegen 500 over Obama in diens eerste termijn. En de krant maakte een saillante vergelijking. Van het jongste deel van de populaire reeks The Hunger Games werden 1,3 miljoen exemplaren verkocht. Maar nicht Mary Trump verkocht er nog meer van haar boek over de Trump-familie en oom Donald, Too Much and Never Enough. Zij schrijft met zoveel woorden in haar boek dat zij „Donald ten val brengen” wil. De vraag is, lukt dat met dit soort onthullingen?

Losers en sukkels

Vorige week bracht tijdschrift The Atlantic de ‘bombshell-onthulling’ dat Trump geen zin had gehad om een militaire begraafplaats in Frankrijk te bezoeken, omdat daar toch alleen maar „losers” en „sukkels” lagen. Deze week zijn het de onthullingen uit Woodwards boek die de meeste deining veroorzaken. In enkele geluidsopnamen van telefoongesprekken tussen beiden, horen we de president al op 7 februari tegen Woodward zeggen dat het nieuwe coronavirus „dodelijke boel” is. Tegen de Amerikaanse bevolking sprak Trump diezelfde weken geruststellende woorden: het virus was „heel erg onder controle”, het zou „in april, als het warmer wordt, op miraculeuze wijze verdwijnen”.

In een later telefoongesprek legde Trump uit aan Woodward, die sinds februari achttien keer sprak met de president, waarom hij publiekelijk anders, optimistischer over de epidemie had gesproken. „Ik wil het altijd afzwakken. Ik wil geen paniek veroorzaken.” Tegenstanders van Trump zeggen dat dit betekent dat de president bewust belangrijke informatie voor Amerikaanse burgers verzweeg en suggereren dat hij dit deed met het oog op zijn herverkiezing. Trumps rivaal Biden vond het een zaak van „verraad op leven en dood”.

All the President’s men

Het ultieme voorbeeld van een politieke bombshell is het onderzoek naar het Watergate-schandaal, waarmee journalisten Carl Bernstein en dezelfde Bob Woodward in de jaren zeventig blootlegden hoe president Nixon vanuit het Witte Huis een sabotage-actie tegen zijn Democratische rivalen bestierde. Nixon moest onder druk van de onthullingen aftreden.

Het is sindsdien vaak geprobeerd, maar nooit meer gelukt. Het is zeer de vraag of Woodwards tweede boek over Trump (het eerste heette Fear) hetzelfde zou kunnen bewerkstelligen. In de eerste plaats doordat hij met zijn opnamen niet zozeer iets nieuws onthult als wel bevestigt wat iedereen de afgelopen maanden heeft kunnen zien, dat de president een zwabberbeleid rond de epidemie heeft gevoerd.

Aan Woodwards bedoelingen zal het niet liggen. Binnen een dag na publicatie werd hij zelf onder vuur genomen. Als hij dat februari-telefoontje van president Trump zo nieuwswaardig vond, waarom had hij er dan destijds geen krantenbericht over gemaakt? Woodward zei ter verdediging dat hij geen journalist van het dagelijkse nieuws meer is, dat hij zorgvuldig de hele context wil schetsen voordat hij publiceert. En hij zei erbij dat hij anders zou hebben gehandeld als zijn boek niet voor de verkiezingen had kunnen verschijnen. „Dat was de demarcatielijn voor mij. Was het de bedoeling geweest dat het boek pas rond Kerstmis zou verschijnen, dan was dit ondenkbaar geweest.”

Zo voorziet Woodward zijn boek van een politieke lading die het wel eens minder schadelijk voor Trump kan maken. Daarbij komt dat de Amerikaanse maatschappij in de tussenliggende 46 jaar zo sterk is veranderd, dat je je kunt afvragen of welke onthulling dan ook nog dezelfde politiek-explosieve lading zou kunnen hebben als het Watergate-onderzoek.

De kloof tussen Republikeinen en Democraten is onder deze president vrijwel onoverbrugbaar geworden. Beide partijen spreken in apocalyptische termen over elkaar. Trump zegt dat de Democraten het Amerika zoals wij dat kennen, willen vernietigen en Biden zegt van Trump hetzelfde. Beide partijen zeggen van de verschillende media dat die bevooroordeeld zijn en niet kunnen worden vertrouwd. En de kiezers denken in meerderheid hetzelfde. Zo kan elke partij elke onthulling afdoen als nepnieuws.