Joris volgde nog

Advocaat Joris van der Kolk (35, rechts) zat voorjaar 1987 samen met zijn broer Kai (37, zakenbankier) in de achtertuin van het ouderlijk huis in Rijswijk.

„Kai was mijn grote broer. Hij wist precies hoe je een bril stoer op je hoofd moest zetten. Ik had daar een eigen idee over: zoals over meer zaken. Meestal hield ik die voor mezelf en volgde ik Kai. Hij wist immers hoe het moest. Er was nauwelijks strijd. We konden lezen en schrijven met elkaar en dachten veelal in dezelfde richting. We zaten op dezelfde basis- en middelbare school en voetbalden bij dezelfde club, Oliveo. Eén keer speelden we zelfs in hetzelfde team, Kai werd voor mij gewisseld. Hij zegt nu dat dit een grap van de trainer was. Zijn voorbeeld volgen gaf mij lang bescherming. Pas laat, als eind-twintiger, kwam ik er achter dat ik mijn eigen ideeën, mijn eigen manier, ook kon volgen. Net als Kai was ik ambitieus, wilde ik presteren. Maar eind 2013 begon de motor te haperen. Altijd maar doorgaan, paste niet meer bij mij. Ik wilde mijn leven anders gaan inrichten en merkte dat de vanzelfsprekendheid om mijn broer te volgen, was verdwenen.

Om te kiezen voor meer rust, mijn eigen tempo, was lef nodig. Ik vond dat best lastig. Dat sprak ik uit tegen Kai. Hij wist niet dat zijn voorbeeldfunctie voor mij zoiets groots was, maar hij stond achter mijn beslissing. Eenzelfde soort support hebben wij aan elkaar gegeven toen onze vader onlangs overleed. Ook toen steunde Kai mij, net als mijn jongste broer Jelle. Juist in moeilijke tijden is familie van onschatbare waarde. Door mijn eigen weg te gaan is dat duidelijk geworden. Ik volg Kai niet meer, maar waardeer zijn ideeën des te meer.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 september 2020