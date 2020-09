‘Jíj hebt nu de macht, Hugo’, zegt Mark Rutte

Punt, zei premier Mark Rutte. Samen met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zat hij op woensdagmiddag in een livesessie op Facebook en YouTube om vragen te beantwoorden over de aanpak van het coronavirus, en De Jonge haalde heel even adem voordat hij aan een nieuwe zin wilde beginnen. Hij keek opzij. Punt?

Bijna elke keer als Rutte De Jonge duidelijk wil maken dat die te lang praat, ook in debatten in de Tweede Kamer of in persconferenties, lacht hij er vrolijk bij. En dan lacht Hugo de Jonge allang niet meer vrolijk terug. Hij ziet er moe uit. De crisis door het coronavirus is nog lang niet voorbij en in zijn eigen CDA is De Jonge na een ongelukkig verlopen lijsttrekkersverkiezing, die hij maar nét won van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, ook nog lang geen politiek leider met veel gezag.

Dan zit je niet te wachten op een premier, bij de verkiezingen van maart 2021 zo goed als zeker je belangrijkste concurrent, die steeds maar weer doet alsof jij nooit ophoudt met praten.

In de grote debatzaal maakten Tweede Kamerleden begin deze week ook al grappen over De Jonge. En in de livesessie had hij zelf, net voor Ruttes ‘punt’, een vraag voorgelezen van ene ‘Frela’ op YouTube: „Hugo, korter en bondiger. Wij zijn geen schoolklas.” De Jonge had sorry gezegd en ook dat hij nu eenmaal „een oude schoolmeester” was die bij elke vraag dacht: „Heerlijk, die ga ik eens uitgebreid beantwoorden.” Maar hij zou proberen, zei hij ook, om dat „iets korter” te doen. „Dat neem ik me overigens al elke dag voor en het lukt meestal niet.”

Hij praatte ook gewoon door toen Rutte wilde dat hij zou stoppen. Er was op YouTube ook nog een vraag van iemand die zich ‘bah bah bah’ noemde: „Mensen krijgen weer corona nadat ze het al hebben gehad, hoe komt dat?” En je zag De Jonge denken: heerlijk.

De uitzending duurde bijna een uur. Rutte beantwoordde in de tijd dat híj aan het woord was, zo’n 25 minuten, bijna veertig vragen. Maar daar zat ook bij: „Zijn jullie die corona niet eens zat?” De Jonge deed veel langer over bijna dertig vragen, maar dan ging het ook over de testcapaciteit van de GGD’s, de verschillende soorten testen die je had, de vaccins waaraan wordt gewerkt.

Ze zaten aan tafel in de Blauwe Zaal op het ministerie van Algemene Zaken en keken heel vaak vriendelijk naar elkaar. Maar het was niet alleen toen Rutte De Jonge onderbrak dat je als kijker kon denken: ook in het kabinet is de verkiezingscampagne begonnen. Rutte zei een keer: „Jíj bent de coronaminister.” En toen het over de noodwet ging om het coronavirus te bestrijden: „Jíj hebt nu in feite alle macht.”

Dat je als kiezer maar weet bij wie je moet zijn als er van alles blijkt te zijn misgegaan. Punt.

Petra de Koning vervangt deze week Tom-Jan Meeus.