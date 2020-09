Op de laatste dag van grote filmfestivals is er altijd die ene film die alsnog de hoofdprijs kan winnen. Zo’n slotakkoord moet de filmpers overtuigen om tot het eind te blijven. Op het 77ste filmfestival van Venetië lijkt de late Gouden Palm-favoriet Chloé Zhao’s Nomadland te worden, met tweevoudig Oscarwinnaar Frances McDormand als pensionado die in een camper van baantje naar baantje zwerft. Het nieuwe normaal in de VS volgens de bestseller waarop die film is gebaseerd: de kredietcrisis kostte veel oudere Amerikanen hun huis en pensioen.

Doorgaans wordt het na woensdag rustiger op het Lido: de filmkaravaan van publicisten, programmeurs, journalisten, kopers en verkopers trekt dan door naar het festival van Toronto, dat Venetië deels overlapt. Dit jaar is Noord-Amerika nog niet toe aan een echt festival, dus gaat Toronto hybride: veilige screenings voor ‘locals’, een uitgebeende selectie van 50 films online voor buitenstaanders. Zo’n hybride opzet kennen ook het Nederlands Film Festival en IDFA, al hoopt die laatste in november zoveel mogelijk zalen te vullen. ‘Buzz’, collectieve opwinding over een film, ontstaat in uitpuilende bioscopen en in de cafés daarom heen. Niet op Zoom of Teams.

Los van een mogelijke tweede coronagolf: is Europa al toe aan een ‘fysiek’ filmfestival? Venetië waagde de gok, en tot zover pakt dat goed uit. Het 77ste festival werd op de valreep niet alsnog gedwongen ‘hybride’ te gaan, zoals het filmfestival van Sarajevo afgelopen maand; na een besmettingsgolf ging men daar alsnog online en naar de open lucht. Venetië zette dapper door en het gevolgde protocol – vooraf op naam en stoel reserveren, één stoel afstand, mondkapje op tijdens de film – lijkt adequaat. Althans: de organisatie rept (nog) niet van besmettingen en geruchten over contactonderzoek hoor ik (nog) niet.

Natuurlijk kan Venetië achteraf toch een ‘superspreading event’ blijken te zijn. Zoveel mensen uit zoveel windstreken samen; het Sundance filmfestival diende vermoedelijk eind januari als petrischaal voor de verspreiding van het coronavirus over de VS. Maar Sundance speelt zich af in het tjokvolle skioord Park City hartje winter, terwijl men elkaar op het zwoele Lido treft op terrassen, in tuinen en strandtenten. Bovendien is men inmiddels virusbewust, zijn er nauwelijks feesten en is het nog niet half zo druk als normaal. Er zouden 5.000 pasjes zijn verstrekt, tegen vorig jaar 12.000; slechts 450 buitenlandse journalisten durfden de reis aan.

Of het publiek ook klaar is voor een filmfestival? Gisteravond trof ik zo’n vijf man in de enorme publiekstent Palabiennale (1.760 stoeltjes) bij Julia von Heinz’ stuurloze Und Morgen Die Ganze Welt, over een ontsporende antifa die haar eigen motieven onder ogen ziet. Bij andere jaargangen is de tent ook op dat tijdstip goed gevuld met Italiaanse filmliefhebbers. Misschien zijn de verplichte mondkapjes daarbij een factor: toen België die begin juli verplicht stelde in bioscopen, kelderde het toch al magere bezoekersaantal met nog eens 40 procent. Dan liever wat meer afstand tussen de stoelen, suggereerde een Nederlandse programmeur.