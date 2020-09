‘Ik ging vaak maar weer even op bed liggen’

De kat is dikker geworden in de afgelopen maanden, zegt Maria Prebeg (71). „Ik behandel haar als een prinses. En de planten heb ik zo goed verzorgd dat ze allemaal dood zijn.”

Bep Schuurman (74) moet lachen. „Ja”, gaat Prebeg verder, „ik gaf ze drie keer per dag water.”

Ze zijn net de recreatiezaal binnen geschuifeld van een Rotterdamse flat in Crooswijk. Het is de tweede keer sinds begin maart dat ze de wekelijkse koffieochtend weer kunnen bezoeken. Ze wonen allemaal zelfstandig, de meesten alleen. Een enkeling woont met een partner. Alle activiteiten – bridgeclub, ouderengym, samen zingen, schilderen, dagbesteding – lagen maandenlang stil. Nu mag het weer, maar in kleine groepjes, op afstand van elkaar. En bij binnenkomst moeten handen worden ontsmet en telefoonnummers genoteerd.

Het SCP schrijft deze donderdag in een aparte bijlage van De sociale staat van Nederland over de effecten van de coronacrisis. Schrijnend is de verdubbeling van het aantal eenzame ouderen. Gevoel van eenzaamheid nam het afgelopen jaar onder alle leeftijdsgroepen toe, maar het sterkst bij 75-plussers.

„Een mogelijke verklaring hiervoor is dat juist bij grote externe dreigingen een grotere behoefte is aan hechte emotionele netwerken”, schrijven de onderzoekers. Juist ouderen werden het meest beperkt door de maatregelen. Jongere mensen hebben immers veel vaker dan 75-plussers nog gezinsleden; partner, kinderen, ouders.

Digitaal contact lijkt geen oplossing. Niet alle ouderen zijn even handig met tablet of computer. Maar belangrijker, zo staat in het rapport, online contacten zijn waardevoller voor mensen die toch al een rijk sociaal leven hebben. Veel ouderen hebben dat niet.

Uurtje wandelen

De hele dag binnen zitten, daar kan ik dus niet tegen, zegt Bep Schuurman. De eerste maanden van de coronacrisis deed ze dat. „Ik dorst niks.” Toen dacht ze: ik neem het risico. „Als ik afstand hou tot anderen, moet het lukken.” Sindsdien gaat ze elke dag een uurtje wandelen. „Ik heb reuma, ik werd veel te stijf.”

Prebeg ook, zegt ze. „De fysiotherapeut had me verteld dat ik allerlei oefeningen kon doen met twee dikke boeken.” Ze doet het voor. Bukken om de boeken op te rapen, twee boeken op elkaar boven je hoofd tillen. Als je dat niet doet, had de fysio gezegd, kan je straks niet meer lopen.

Lopen kan Prebeg nog, maar het gaat beslist moeilijker dan vóór de coronacrisis. En ze is niet de enige. Bijna iedereen meldt meer lichamelijke klachten. „Voor corona zeemde ik nog de ramen”, zegt Prebeg. „Nu kan dat niet meer. Ik kan nog wel strijken.”

Maar dat is nog niets vergeleken bij de eenzaamheid. Gekmakend vonden ze die. „Het is gewoon niet leuk meer”, zegt Lenie Hoogendoorn (88). David Daan (72): „Je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet doen. Zelfs naar het strand mocht niet.” Schuurman: „Je staat op. Ontbijt. Drinkt koffie. En dan ging ik vaak maar weer even op bed liggen. Ik werd moe van het nietsdoen en niemand zien.”

Tijdens de koffie met sprits vertelt een mevrouw dat haar man vlak voor de coronacrisis overleed. De zes maanden die daarop volgden, zag ze vrijwel geen familie. „Ze belden wel, maar langskomen was vanwege de corona te gevaarlijk.”

De rouwperiode werd zo nóg zwaarder, knikt Irene van Kouwen, dagbestedingscoach bij thuiszorginstelling Aafje. Zij organiseert onder meer de koffieochtenden mét activiteit; samen schilderen, soep maken met behulp van studenten, bewegen op muziek.

Van Kouwen zag mensen de afgelopen maanden verpieteren en voelde zich er zelf akelig van. Ze belde zich een ongeluk, ging waar het kon langs. Maar dat kon de bijeenkomsten niet vervangen.

Soep

Deze ochtend heeft Van Kouwen studenten uitgenodigd van vrijwilligersorganisatie Oma’s Soep. Die studenten komen vaker om met de ouderen samen soep te maken. Vandaag doen ze het alleen, want samen groente snijden mag niet. En naast elkaar zitten om te kletsen over het leven van vroeger nu al helemaal niet.

Van Kouwen zet stoelen in een ruime kring voor de oefeningen. Eerst zittend: de armen vooruit, de schouders draaien, de benen optillen. Als ze daarna Heb je even voor mij van Frans Bauer aanzet, gaan de mensen die dat kunnen staan. Met hun handen steunend op de stoel wiegen ze met de muziek mee.

Dan is er bingo.

Tegen het middaguur is de champignonsoep klaar. Een van de studenten deelt vast stokbrood uit. Gezellig dit, verzucht David Daan. „Bovendien, ik ben een soepmens.”

Prebeg vertelt dat ze wel naar de kerk bleef gaan. Daar kwam toch bijna niemand meer. Ze ging er met de metro naartoe. De kerkbanken moesten na het bezoek worden schoongemaakt. Prebeg: „Dat vond ik juist leuk om te doen. Lekker soppen met bleekwater.” Koffie kregen ze buiten op het plein. Alles beter dan alleen zijn.