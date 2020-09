Hou op met loze teksten over kamp Moria, doe iets!

Woensdagochtend 9 september gebeurde waar hulpverleners en bewoners van Lesbos, vluchteling én Griek, al maanden, nee jaren, voor waarschuwden: de vlam sloeg in de pan. Bijna letterlijk: het kamp Moria brandde vrijwel geheel af.

Barbara Wegelin is advocaat bij Everaert Advocaten.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk, hoewel de Grieken er als de kippen bij zijn om de vluchtelingen de schuld te geven van hun eigen falende opvangbeleid. Het doet er eigenlijk ook niet toe: feit is dat door welbewust Europees beleid al jarenlang veel te veel gevergd is van zowel de vluchtelingen als van de Grieken.

Van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld kan je niet verwachten dat zij jarenlang bivakkeren in door prikkeldraad omheinde zelfgebouwde krotten, zonder school, werk, veiligheid, asielprocedure, medische zorg of toekomstperspectief – maar mét corona. En je kan van de Grieken niet verwachten dat zij er jarenlang mee akkoord gaan dat diezelfde wanhopige vluchtelingen noodgedwongen hun olijfbomen kappen terwijl Griekenlands primaire inkomstenbron, de toeristische industrie, steeds verder opdroogt.

Wegkijkende regeringen

Wie is verantwoordelijk voor dit morele zwarte gat? Het is te makkelijk alleen de Grieken als schuldige aan te wijzen, hoewel die, ondanks bakken Europees geld, nog steeds weinig voor elkaar krijgen in hun asielprocedures. Wij zijn het, burgers van lidstaten van de Europese Unie, vertegenwoordigd door onze wegkijkende regeringen, die deze ellende hebben veroorzaakt.

Griekenland heeft feitelijk nooit een goed functionerende asielprocedure gehad. Al in 2011 verbood het Europese Mensenrechtenhof EU-lidstaten om vluchtelingen over te dragen aan Griekenland op basis van de Dublinverordening omdat de situatie daar in strijd was met de mensenrechtelijke ondergrens. De Dublinverordening regelt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en voorkomt dat asielzoekers in 28 lidstaten asielaanvragen kunnen indienen. In de praktijk komt het erop neer dat Noordwest-Europa de opvang van vluchtelingen afwentelt op Middellandse Zee-landen.

Het dieptepunt van deze ontduiking van gezamenlijke verantwoordelijkheden is de vijf jaar geleden gesloten Turkije-deal. In ruil voor douceurtjes zoals visumvrij reizen moest Turkije vluchtelingen terugnemen wier asielaanvraag in Griekenland niet-ontvankelijk was verklaard omdat zij door een veilig land (Turkije) waren gereisd. In ruil daarvoor zou Europa vluchtelingen uit Turkije opnemen.

Afgezien van het feit dat je kan twisten over hoe veilig Turkije werkelijk is (het is een feit dat aan de Turkse grens op vluchtelingen wordt geschoten) was deze deal van meet af aan gedoemd te mislukken omdat Griekenland nooit in staat zou zijn om asielzoekers een zorgvuldige procedure te laten doorlopen. Het gevolg: vluchtelingen kwamen vast te zitten in zogenaamde Griekse hotspots zoals Moria. En zo ontstonden er getto’s tussen de olijfboomgaarden.

Door de focus op politieke en juridische kwesties raakt uit zicht waar het eigenlijk om gaat: kwetsbare mensen die alles verloren zijn en recht hebben op bescherming om hun leven weer op te bouwen op een veilige plek. Te veel Europeanen hebben het vermogen verloren om zich voor te kunnen stellen hoe het is als je, met één koffer en kinderen op de arm, gifgasaanvallen, Taliban-aanslagen en massaverkrachtingen moet ontvluchten. En hoe het dan moet zijn dat je eerst al je geld kwijt bent aan onbetrouwbare mensensmokkelaars, met je kind dat niet kan zwemmen in een rubberboot moet gaan zitten en dan niet terecht komt in een opvangcentrum met bedden, adequaat sanitair, eten en medische zorg maar in een krottenwijk. We lijken vergeten dat we een ander moeten behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden als we alles kwijtraken.

‘Mijn hart huilt’

Oplossingen in het migratierecht zijn zelden ‘makkelijk’. De praktische en menselijke oplossing voor de door de Turkije-deal veroorzaakte wanhoop is echter duidelijk. Verdeel vluchtelingen over alle lidstaten, rekening houdend met inwoneraantal, landoppervlakte en bnp van elke lidstaat. Dat heeft de Europese Commissie in 2015 al voorgesteld, maar dat werd geblokkeerd door het veto van de Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije).

Met het afbranden van Moria moet er een einde komen aan deze institutionele lafheid. Hou op met loze teksten (op sociale media) als „mijn hart huilt” en doe iets! De Grieken (nog meer) afkopen helpt niet: dat geld wordt niet of niet goed besteed anders was Moria nooit ontstaan. Besteed dat geld beter, stof het plan van de Europese Commissie af en zeg tegen lidstaten als Hongarije dat ze kunnen fluiten naar nog een cent aan Europese subsidies als ze hun veto niet subiet van tafel halen. Anders is niet alleen Moria afgebrand, maar ook ons laatste restje Europese menselijkheid.