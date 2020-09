Hevige bosbranden in Californië

Bosbranden zijn in het westen van de Verenigde Staten in de zomer heel gewoon. De hoeveelheid brandbaar materiaal, zoals de hoeveelheid laag struikgewas dat in de bossen aanwezig is, brandstichting, vonkende hoogspanningskabels of kortsluitingen in slecht onderhouden transformatorhuisjes, blikseminslagen, veranderend landgebruik – allemaal beïnvloeden ze omvang en duur van bosbranden. Toch er is maar één factor die volgens wetenschappers kan verklaren waardoor de afgelopen decennia het bosbrandenseizoen in onder andere Californië steeds langer duurt, waardoor de branden zelf groter zijn geworden en het moeilijker is om ze onder controle te krijgen: klimaatverandering.