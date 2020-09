Het businessmodel van advocaat Liesbeth Zegveld

18.000 euro. Dat is wat Prakken d’Oliveira, het Amsterdamse advocatenkantoor van Liesbeth Zegveld overhoudt aan de schadevergoeding van vele tonnen die de Irakees Basim Razzo krijgt van de Nederlandse staat. „Die 18.000 euro was voor 89 uur werk”, vertelt Zegveld. „Omgerekend kom je dan uit op een uurtarief van 200 euro – bruto. Voor ons is dat niet slecht, maar zo gaat het lang niet altijd.”

Dinsdag werd bekend dat Razzo, bijgestaan door Zegveld, van Defensie een hoge vergoeding kreeg, van volgens bronnen rond de 1 miljoen euro. Nederlandse F-16’s bombardeerden in september 2015 bij vergissing de twee villa’s van de familie Razzo in Mosul. Men vermoedde dat daar een IS-hoofdkwartier was. Razzo (61) verloor bij het bombardement vier familieleden, onder wie zijn broer en vrouw, raakte zelf zwaargewond, en kon niet meer werken. Voor de aanval had hij een goedbetaalde baan als accountmanager bij het Chinese telecombedrijf Huawei.

Naar aanleiding van de hoge schadevergoeding vroeg NRC Zegveld naar de zakelijke kant van procedures zoals die rond Razzo. De financiële kant van haar werk als mensenrechtenadvocaat is immers veel minder bekend. Ze bouwde een grote naamsbekendheid op als raadsvrouw die slachtoffers van Nederlands oorlogs- en politiegeweld bijstaat. Daarbij gaat het vaak om langslepende procedures: in het geval van de nabestaanden van Srebrenica elf jaar, bij de weduwen van Rawagede, Indonesië, veertien jaar.

Tijdens zulke lange procedures moeten de inkomsten wel op peil blijven. Dat geldt in de eerste plaats voor Zegveld zelf, die naast haar advocatenbaan een kleine aanstelling van een halve dag in de week („450 euro netto per maand”) heeft als hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. Maar het geldt ook voor haar kantoor, waar twintig advocaten werken in een monumentaal pand in Amsterdam.

Welke zakelijke afspraken maakt Zegveld met cliënten zoals Razzo?

Huurflat

De afspraak van Zegveld met Razzo was vrij simpel, blijkt uit haar relaas aan de telefoon. De hoogopgeleide accountmanager met zijn villa’s en weelderige tuinen had na het bombardement nauwelijks inkomsten meer; Razzo leefde in een huurflat in Erbil. Hij kwam in aanmerking voor een ‘toevoeging’, de vergoeding die de Raad voor Rechtsbijstand betaalt aan advocaten voor cliënten met weinig geld.

De raad en de toevoegingen zijn cruciaal voor het voeren van zaken zoals deze, blijkt uit de toelichting van Zegveld. De raad bepaalt namelijk of de persoon en diens casus het voldoende waard zijn om lang te blijven procederen. Daarbij worden meestal pakketten van ongeveer vijftig uur tegelijk verstrekt, zodat de advocaat even vooruit kan. Zegveld heeft dus uiteindelijk, tot begin augustus, ‘slechts’ 89 uur gebruikt door het onverwacht snelle verloop van de procedure.

Met Razzo werd bij het begin van de procedure in maart afgesproken dat hij de voorgeschoten toevoeging moest terugbetalen als de overeengekomen schadevergoeding meer dan 15.000 euro zou bedragen. Dat zijn de geldende regels van de raad. Zegveld mocht daarop aan Razzo kosten in rekening brengen als ware hij een betalende cliënt. Dit plaatst de advocaat voor een lastig dilemma. In de vroege fase van de procedure is moeilijk in te schatten hoe hoog de vergoeding wordt. Zegveld stelde het tarief op 200 euro per uur. „Niet het tarief van de landsadvocaat,” zegt ze, „maar voor ons goed genoeg.”

Deze zaak liep financieel goed af, maar dat kan bij andere burgerslachtofferkwesties uit Irak minder waarschijnlijk zijn, zegt Zegveld. Zij vertegenwoordigt inmiddels ook zo’n vijftig slachtoffers en nabestaanden van de Nederlandse luchtaanval op een bommenfabriek van IS in juni 2015 in Hawija. Daarbij vielen ten minste zeventig burgerdoden. Zegveld verwacht aan deze procedure minder te verdienen dan bij Razzo. „Ik schat dat we uit gaan komen op 90 euro per uur, en niet op 200. Denk maar niet dat dit een vetpot is.”

De verklaring ligt in de opzet van de toevoegingsregeling van de Raad voor de Rechtsbijstand. Bij groepszaken zoals die van Hawija krijgen advocaten langer een voorschot in het lage tarief (30 euro per uur). De overgang naar het hogere uurtarief (105 euro) wordt minder snel gehaald. De raad gaat ervan uit dat advocaten in een groepsprocedure relatief minder tijd per cliënt kwijt zijn, omdat de zaken op elkaar lijken. Terwijl de vijftig zaken in de praktijk ieder apart toch veel werk opleveren, zegt Zegveld, zoals het zoeken naar gegevens in de gebrekkige gemeente-administratie van Hawija.

Andere geldbronnen aanboren

De laatste jaren heeft Zegveld pogingen gedaan haar afhankelijkheid van de toevoegingen te verminderen. „Bij de Raad voor Rechtsbijstand is de laatste jaren bezuinigd op de toevoegingen. Als ondernemer moet je aan risicospreiding doen.” Daarom probeerde ze andere geldbronnen aan te boren. In 2011 richtte ze de Nuhanovic Foundation op, een uitvloeisel voor haar inspanningen voor een Bosnische tolk van Dutchbat in Srebrenica. Donateurs en subsidiegevers kunnen via de stichting juridische procedures van slachtoffers van oorlogsgeweld steunen. Om grote bedragen gaat het niet. In 2019 was er volgens de laatste jaarrekening zo’n 82.000 euro binnengekomen aan giften, subsidies en crowdfunding. Geholpen door de stichting stond Zegveld in 2017 een Nederlandse Palestijn bij wiens huis was platgebombardeerd in Gaza door het Israëlische leger. Ze werd betaald uit een succesvolle crowdfunding die werd gestart door de oprichter van Pink Floyd, Roger Waters. „Ook rijke mensen trekken zich mensenrechtenschendingen aan”, zegt ze.

Zegveld wil niet de indruk wekken dat haar praktijk vooral op toevoegingen draait. „Ik streef naar een verhouding van 70 procent betalend en 30 procent toevoegingen.” Bij die 70 procent zitten vaak ook mensenrechtenzaken. In het verleden stond ze bijvoorbeeld Holocaust-overlevende Salo Muller bij in zijn succesvolle procedure tegen de NS die treinen liet rijden naar Westerbork en de Joodse gevangenen voor hun treinkaartje liet betalen. Onlangs procedeerde ze voor bewoners van verpleeghuizen die vinden dat ze in hun (bezoek)rechten zijn geschonden tijdens de coronacrisis.

Oorlogen afschuimen

Een belangrijke vraag voor elke ondernemer, dus ook voor Zegveld, luidt: Hoe kom ik aan klanten? „Ik schuim geen oorlogen af op zoek naar cliënten”, zei Zegveld eens tegen NRC. Maar hoe komt de advocaat dan aan haar cliënten? Via haar grote naamsbekendheid, zegt ze. „Daardoor wisten de mensen uit de verpleeghuizen mij te vinden.”

In het geval van ‘Hawija’ heeft ze, „bij hoge uitzondering” , zelf initiatief genomen, nadat NRC en NOS over de gevolgen voor de bewoners schreven. Ze vroeg ngo’s en journalisten met contacten ter plekke mogelijke slachtoffers te laten weten dat zij beschikbaar was voor juridische hulp. „Hawija was uniek. Daarvan dacht ik: Dit is zo groot. Zo heftig. Bovendien was ik al met burgerslachtoffers van bombardementen in Irak bezig geweest.”

„Media zijn heel belangrijk voor mijn werk”, aldus Zegveld. Ze leveren niet alleen potentiële zaken op, ze maken haar ook bekender. Het is een wederzijdse afhankelijkheid die ook in politieke verslaggeving bestaat. Journalisten krijgen van advocaten zoals Zegveld nieuwswaardige informatie over het verloop van een zaak en vergroten op hun beurt met publicatie hun naamsbekendheid.

Journalisten benaderen

In het geval van Zegveld gaan sommige journalisten een stap verder. Zij brengen slachtoffers in bijvoorbeeld Irak en Afghanistan in contact met haar. Dat deed een medewerker van NRC met twee slachtoffers van een luchtaanval in januari 2015, waarvan vermoed werd dat Nederland erbij betrokken was; de Irakezen wilden dat een advocaat de zaak voor hen zou uitzoeken.

De raadsvrouw wil zelf geen namen van journalisten noemen die haar hielpen. De betrokkenen kunnen zich daar ongemakkelijk bij voelen, merkte ze. Zegveld ziet echter het probleem niet zo. „De slachtoffers zaten in een kwetsbare positie. Ze hadden dringend een advocaat nodig en wisten niet hoe ze dat moesten aanpakken. Begrijpelijk dat journalisten willen helpen.”

De afhankelijkheid van de advocaat van naamsbekendheid, media en journalisten kan risico’s met zich meebrengen voor haar reputatie. Dat ze overkomt als iemand die te graag en te vaak in de media komt. Een voorbeeld: De advocaat heeft , zo zei ze dit voorjaar in de media , namens minstens vijftig Irakezen uit Hawija en omgeving een schadeclaim ingediend. Na afwijzing door Defensie, zullen er voorlopig maar zeven zaken aan de rechter worden voorgelegd. Het beeld kan ontstaan dat Zegveld in april het aantal klagers overdreef om aandacht van de media te trekken. Zegveld: „Het is zeker niet zo dat ik hard vijftig roep en er maar met zeven kom. Het blijven vijftig mensen die de staat aansprakelijk stellen.” Het is volgens haar echter juridisch niet nodig met om met alle vijftig tegelijk te procederen.

Ook de verwijten van haar critici bij onder meer de krijgsmacht dat ze voortdurend met procedures schermt om in de media te komen, verwerpt ze. „Ik ben daar juist heel terughoudend in. Het zijn anderen die een procedure in het nieuws brengen waarbij ik betrokken ben. Bij de claim voor de burgerslachtoffers van Chora in Afghanistan deed bijvoorbeeld De Telegraaf dat, ik niet. Die had dat nieuws uit eigen bron.”

Zegveld probeert jaarlijks „twee ton aan omzet te draaien”, zegt ze, waarvan dus het liefst 70 procent betalend. Met toevoegingszaken als rond Chora, Basim Razzo en de slachtoffers van de luchtaanval op Hawija spant het er om of dat lukt. Zegveld ligt er niet wakker van. „Want laten we wel wezen: Ik heb toch een schitterende baan?”