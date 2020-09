EU dreigt VK met juridische stappen

De EU eist dat de Britse regering onderdelen uit een nieuwe wet die afspraken uit het uittredingsakkoord schendt voor het einde van de maand intrekt. Na afloop van een ingelast crisisoverleg tussen vertegenwoordigers van de EU en het Verenigd Koninkrijk liet Eurocommissaris Marios Šefčovič een opvallend scherpe verklaring uitgaan, waarin hij sprak over een „extreme en ernstige schending” van het akkoord en van „ernstig beschadigd vertrouwen”. Schrapt het VK de wetsonderdelen niet, dan zal de EU juridische stappen overwegen.

Het overleg van het comité, dat toeziet op de vorig jaar gemaakte afspraken, werd donderdag in alle haast in Londen bijeengeroepen op verzoek van Brussel, in reactie op het woensdag gepubliceerde wetsvoorstel. Dat voorstel druist op bepaalde punten recht in tegen afspraken die de EU en het VK vorig najaar vastlegden in het uittredingsakkoord. Zo wil de Britse regering af van de verplichting dat bedrijven die van Noord-Ierland naar andere delen van het VK exporteren speciale formulieren moeten invullen. Ook wil het VK zich kunnen onttrekken aan afspraken over het verlenen van staatssteun aan bedrijven die actief zijn in Noord-Ierland.

Overleg escaleert

In Brussel is geschokt gereageerd op de plannen, in een week dat de twee partijen eigenlijk hadden moeten overleggen over hun toekomstige relatie na 31 december. Die onderhandelingen verliepen al moeizaam, maar het overleg is nu geëscaleerd door de presentatie van het nieuwe wetsvoorstel. „Het schenden van afspraken uit het uittredingsakkoord is in strijd met het internationaal recht, vertrouwen ondermijnen en een risico vormen voor de lopende onderhandelingen over de toekomstige relatie”, aldus Šefčovič donderdag.

In een interne nota onderstrepen EU-juristen vandaag dat het VK alleen al door de presentatie van de nieuwe wet de ‘te goeder trouw-verplichtingen’ uit het uittredingsakkoord schendt. Daarom alleen al zou de EU een inbreukprocedure kunnen starten. De nota somt verschillende juridische opties op die zouden kunnen leiden tot boetes voor het VK.

De Britse regering kwam donderdagmiddag zelf met een juridische onderbouwing van de plannen, waarin ze het voornemen uitspreekt „verdragsverplichtingen te goeder trouw na te komen”, maar tegelijk stelt dat het parlement wetgeving kan aannemen die breekt met verdragsverplichtingen van het VK. „In de moeilijke en zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons bevinden, is het belangrijk om het fundamentele beginsel van parlementaire soevereiniteit te erkennen”, aldus de verklaring.

